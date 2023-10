Bolsas e moedas de emergentes sobem com lucros na China

As ações e as moedas dos mercados emergentes subiram nesta sexta-feira, 27, impulsionadas por dados positivos de lucros industriais na China que reforçaram o apetite por risco.

O índice MSCI de ações de países em desenvolvimento subiu até 1,2%, o maior ganho desde 11 de outubro. O índice de câmbio subiu até 0,2% enquanto o dólar perdia força. O real brasileiro, o rand sul-africano e o peso mexicano lideram ganhos frente ao dólar.

Dados positivos da China

Os lucros da Huawei e dados industriais contribuíram para os ganhos das empresas chinesas. As ações do Anhui Jianghuai Automobile Group saltaram 10% em seu sexto dia de avanços.

“Alguns anúncios de lucros positivos nos principais mercados, que ocorreram após alguns dias de intensa pressão nos mercados globais”, estão ajudando o sentimento, disse Emre Akcakmak, consultor sênior da East Capital em Dubai. “O fato de as tensões no Oriente Médio permanecerem, mas não aumentarem, também dá aos investidores uma razão para procurar oportunidades.”

Os mercados ignoraram os dados que mostraram que o indicador preferido do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para a inflação subjacente acelerou para um máximo de quatro meses em setembro. Além disso, os ganhos de grandes nomes da tecnologia, como Amazon, também ajudaram a impulsionar o sentimento.

Um ETF focado em ações do Chile, de US$ 494,8 milhões, subiu até 3,9% após um corte menor do que o esperado na taxa básica de juro na noite de quinta-feira.