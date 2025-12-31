Bolsas de NY caem no último pregão, mas fecham 2025 com fortes ganhos

Os principais índices das bolsas de Nova York encerraram o último pregão de 2025 em queda nesta quarta-feira, 31, em uma sessão marcada por liquidez reduzida em razão das festas de fim de ano. Após operarem perto da estabilidade pela manhã, as referências de ações ampliaram as perdas ao longo da tarde, fechando no negativo pelo quarto dia consecutivo.

O Dow Jones recuou 0,63%, aos 48.063,29 pontos. O S&P 500 caiu 0,73%, para 6.845,50 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 0,76%, aos 23.241,99 pontos.

Apesar do desempenho negativo nesta última sessão do ano, os índices americanos acumulam ganhos expressivos em 2025.

O mercado de ações dos EUA encerra 2025 em alta após um ano volátil

O S&P 500 registrou retorno de 16,6%, marcando o terceiro ano consecutivo de avanço anual de dois dígitos. O Dow Jones subiu 13,4% no período.

Já o Nasdaq teve desempenho ainda mais robusto, com valorização de 20,5% impulsionado pelo setor de tecnologia e pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial.

O saldo positivo do ano vem, contudo, após momentos de forte volatilidade no mercado, principalmente em meio ao choque relevante no início de abril. Naquele período, o anúncio de amplas tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou uma queda acentuada dos índices.

O S&P 500 chegou a recuar quase 19% em relação ao pico registrado em fevereiro, aproximando-se do chamado território de mercado em baixa e fechando abaixo dos 5.000 pontos pela primeira vez desde abril de 2024.

O impacto das tarifas elevou, inclusive, os temores de uma desaceleração econômica. Mas entre junho e setembro o mercado iniciou uma recuperação rápida, à medida que Trump recuou das medidas tarifárias mais severas, aliviando as preocupações de Wall Street.

O que está por trás da alta das Bolsas de NY

A retomada foi sustentada por resultados corporativos fortes e pela confiança dos investidores em investimentos ligados à inteligência artificial, que levaram os índices a novos patamares recordes, segundo analistas locais.

A inteligência artificial seguiu como a principal força motriz do mercado acionário americano. O movimento vem se consolidando nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, o S&P 500 subiu 24% após o lançamento do ChatGPT, que intensificou o entusiasmo em torno das empresas mais expostas à nova onda tecnológica. Em 2024, o índice avançou mais 23%, reforçando a tendência.

Neste ano, porém, apesar do desempenho expressivo do setor, aumentaram os debates sobre o risco de formação de uma bolha, especialmente diante da disparada nas avaliações de empresas ligadas à IA e do volume elevado de investimentos direcionados ao segmento.

Apesar disso, parte do mercado já afirma que o crescimento dos lucros corporativos começa a se espalhar para além da tecnologia, o que pode funcionar como um fator de proteção para os investidores.

As ações que mais subiram em 2025 nos EUA

Diversificação ou não, o fato é que a lista das ações com melhor desempenho no ano dentro do S&P 500, o principal índice da Bolsa dos EUA, está marcada neste ano pela forte concentração em empresas ligadas à tecnologia, especialmente fabricantes de chips, armazenamento de dados e softwares usados em inteligência artificial.

A Sandisk liderou os ganhos em 2025, com alta de 559%, seguida por Western Digital (+158%), Micron Technology (+198%) e Seagate Technology (+186%). Também figuram entre as maiores valorizações Robinhood Markets (+187%), Newmont (+138,40%), Warner Bros (+141,56%).

Não haverá negociação no mercado de renda variável dos Estados Unidos ao longo de todo o dia 1º de janeiro, feriado de Confraternização Universal. As operações serão retomadas na sexta-feira, 2, marcando o primeiro pregão de 2026.