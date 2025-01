Bolsas de Hong Kong sobem após sucesso do modelo de IA da chinesa DeepSeek

As ações do mercado de Hong Kong tiveram alta nesta terça-feira, 28, após o sucesso do novo modelo de inteligência artificial R1, da chinesa DeepSeek, derrubar o valor dos papéis das empresas de tecnologia de Wall Street.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, encerrou o dia com alta de 0,14%, aos 20.225,11 pontos. O pregão funcionou apenas na parte da manhã por conta do feriado do Ano Novo Lunar. Os mercados de Taiwan, da Coreia do Sul e da China não abriram nesta terça-feira devido ao feriado.

No Japão, os principais índices tiveram o segundo dia consecutivo de perdas. O índice Nikkei 225 caiu 1,39%, terminando o dia com 39.016,87 pontos, enquanto o Topix ficou estável, em 2.756,90 pontos.

As empresas japonesas do setor de chips e semicondutores também tiveram perdas. As ações da Advantest caíram 11,14%, enquanto as da Tokyo Electron registraram queda de 5,71% e as da Renesas Electronics recuaram 3,56%.

O movimento é reflexo das preocupações globais com o efeito que a chinesa DeepSeek terá no desenvolvimento do mercado de inteligência artificial. Seu último modelo de IA lançado impressionou especialistas por ter um desempenho satisfatório, capaz de competir com os rivais americanos, sem a necessidade de usar os processadores mais avançados da Nvidia.

Na última segunda-feira, as ações da fabricante de chips americana Nvidia (NVDA) terminaram o dia com uma queda de quase 17%. Com isso, a empresa perdeu cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado — a maior queda já registrada em um único dia por uma empresa nos Estados Unidos.

O índice Nasdaq Composite caiu 3,07%, enquanto o S&P 500 recuou 1,46%. Em contrapartida, o Dow Jones Industrial Average teve alta de 0,65%, impulsionado pela valorização das ações da Apple, da Johnson & Johnson e da Travelers.

Outros mercados

Na Índia, os índices Nifty 50 e BSE Sensex tiveram altas de 0,97% e 1,07%, respectivamente, nas duas últimas horas de negociação. Na última segunda-feira, o Banco Central da Índia anunciou uma injeção de mais de US$ 17 bilhões na economia, com compras de títulos e operações de swap cambial.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 terminou o dia com leve queda de 0,12%, pressionado pelos resultados do setor de mineração de ouro, energia e tecnologia. As perdas foram compensadas em parte pelos avanços no setor de minério de ferro e pelas ações de instituições financeiras.

No mercado europeu, as ações começaram o dia em alta. O índice regional Stoxx 600 registrou avanço de 0,28% às 8h10 em Londres, com ações de tecnologia subindo 0,5%. A biofarmacêutica Sartorius foi o destaque positivo do índice, com alta de quase 16% após divulgar, em um relatório preliminar, que atingiu suas metas de lucro.