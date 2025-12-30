Bolsas da Europa têm melhor ano desde 2021 e Stoxx 600 fecha em recorde

As bolsas da Europa caminham para encerrar 2025 com o melhor desempenho anual desde 2021. Nesta terça-feira, 30, os principais índices europeus fecharam em alta, apoiados principalmente pelos setores bancário e de defesa, em um pregão marcado por liquidez reduzida devido aos feriados de fim de ano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 acompanhou o movimento e encerrou o ano em nova máxima histórica, ficando ainda mais próximo da marca simbólica dos 600 pontos. O índice de ações europeias bateu novo recorde ao subir 0,68%, aos 593,25 pontos na sessão de hoje. No ano, ele acumula alta de 16,9% no ano.

O índice FTSE-100, referência da Bolsa do Reino Unido, subiu 0,75%, mas o fechamento do ano só será conhecido após a última sessão nesta quarta, 31. O índice DAX, da Alemanha, também avançou 0,57%, assim como índice CAC 40, da França, que ganhou 0,69%.

Na véspera de Ano Novo, os índices DAX e FTSE MIB, da Bolsa de Milão, na Itália, também não operarão e encerram o mês com avanço 6,06% e 5,35%, respectivamente.

Além do desempenho do setor bancário e de defesa, o pregão nesta terça foi influenciado pelas incertezas em torno de um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, além da expectativa dos investidores por indicadores econômicos.

Estão no radar a divulgação dos índices de gerentes de compras (PMIs) da zona do euro e da Alemanha, bem como a ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Já no balanço do ano, o desempenho das bolsas europeias foi sustentado por uma combinação de fatores, como a queda dos juros na zona do euro e nos EUA, o compromisso da Alemanha com uma política de expansão fiscal e a diversificação dos investidores para além das ações de tecnologia americanas, que negociam a prêmios elevados.

Bolsas da Ásia terminam com queda

Mais cedo, as principais bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça majoritariamente em queda.

No Japão, o Nikkei 225 cedeu 0,37%, pressionado por ações de empresas de metais e corretoras no último pregão deste ano. Apesar da queda, o índice acumula alta de 26% em 2025, liderada pelos papéis dos setores de construção e de semicondutores.

Os ganhos anuais foram ainda maiores no índice sul-coreano Kospi, que saltou quase 76%, o melhor desempenho anual desde 1999. HOje, porém, a referência da Coreia do Sul recuou 0,15%.

O Taiex, de Taiwan, também anotou perdas de 0,36%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,86% com a ajuda de ações de tecnologia.

Na China, o índice Xangai Composto interrompeu uma sequência de nove altas consecutivas, o maior rali da bolsa chinesa em mais de um ano, fechando o dia estável. No ano, o indicador subiu mais 18% e deve encerrar 2025 com o melhor desempenho anual desde 2019.