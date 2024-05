Bolsas da Europa se estabilizam antes de decisão do BoE; Madri destoa com tombo do BBVA Mais cedo, o BBVA anunciou uma oferta hostil em nova tentativa de comprar o Sabadell, embora sua proposta inicial já tivesse sido rejeitada

Bolsas: mercado europeu operam perto da estabilidade nesta quinta, 9 (Paul Hackett/Reuters)