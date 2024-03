Bolsas da Europa perdem fôlego e fecham mistas; Paris renova recorde; Galp puxa Lisboa

As bolsas europeias perderam fôlego no fim do pregão e fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 15. Paris sustentou um ganho leve, suficiente para renovar o recorde histórico. Em Lisboa, as ações da Galp dispararam e impulsionaram o principal índice da bolsa. Os negócios no mercado da Europa terminaram sob influência do sinal negativo de Wall Street, depois da divulgação de dados ambíguos na economia norte-americana.

Na quinta-feira, o clima já tinha sido afetado pela inflação acima do esperado nos Estados Unidos, que deu suporte à expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa ser mais conservador ao decidir sobre eventuais cortes de juros.

O CAC 40, de Paris, atingiu recorde histórico de fechamento, aos 8.164,35 pontos, após subir 0,04%. O DAX, de Frankfurt, caiu 0 03%, aos 17.936,65 pontos, ainda perto do recorde de fechamento de 17.965,11 pontos marcado nesta semana. Em Londres, o índice FTSE 100 encerrou em baixa de 0,20%, aos 7.727,42 pontos, na mínima intradiária.

Em Lisboa, o PSI 20 avançou 1,24%, encerrando o dia em 6.130,85 pontos. O principal ganho porcentual veio da ação da Galp Energia, que saltou 4,27% após a petrolífera portuguesa anunciar a descoberta "de uma coluna significativa de petróleo leve" na Namíbia.

Para a Bofa Securities, a "fanfarra" associada à descoberta na Namíbia pode muito bem ser justificada, mas há razões para cautela, segundo relatório. O ruído inicial de cerca de 10 bilhões de barris de petróleo descobertos, antes da atividade da Galp, foi reduzido para cerca de 2,5 bilhões de recursos recuperáveis, de acordo com o Namibian Petroleum Commissioner.

"Desde que a primeira descoberta na Namíbia foi feita em 2022, 15 poços foram perfurados e estimativas precisas de descoberta por parte dos operadores ainda são ilusórias", destacaram os analistas.

Em Londres, as ações da Vodafone ganharam 4,95%, após a empresa de telecomunicações britânica fechar a venda de sua operação italiana para a Swisscom, por 8 bilhões de euros. Em Zurique, a Swisscom subiu 4,88%.

Em Madri, o Ibex-35 ganhou 1,02%, aos 10.597,90 pontos, impulsionado pela IAG (6,14%), Grifols (+4,55%) e Unicaja (2 89%). Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,46%, aos 33.940,03 pontos. As cotações são preliminares.