Bolsas da Europa operam em alta após dados fortes dos EUA e temporada de balanços positiva

Os mercados internacionais operam em alta nesta sexta-feira, 18, impulsionados pelo otimismo em relação à economia dos Estados Unidos e aos resultados corporativos positivos divulgados ao longo da semana. O avanço é liderado por Europa e futuros de Wall Street, enquanto na Ásia o pregão foi misto.

Na região da Ásia e do Pacífico, o destaque foi a Austrália, onde o índice S&P/ASX 200 saltou 1,37% e fechou em nova máxima histórica de 8.757,2 pontos. O CSI 300, da China continental, subiu 0,6%. Já no Japão, o Nikkei 225 recuou 0,21%, enquanto o Topix perdeu 0,19%. O sul-coreano Kospi caiu 0,13%, mas o índice de small caps Kosdaq avançou 0,29%.

Na Europa, as bolsas abriram em campo positivo e mantêm o fôlego nas primeiras horas do pregão. Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 subia 0,42%, com destaque para o CAC 40, da França, que ganhava 0,57%. O DAX, da Alemanha, avançava 0,40%, e o FTSE 100, de Londres, registrava alta de 0,27%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros apontam para mais um dia de ganhos em Wall Street. O S&P 500 e o Nasdaq 100 subiam cerca de 0,14%, enquanto o Dow Jones futuro avançava 0,26%, após a bolsa nova-iorquina ter fechado o pregão anterior com novos recordes.

O bom humor é sustentado pelos dados robustos sobre vendas no varejo e pedidos de auxílio-desemprego, além de balanços acima do esperado de empresas como JPMorgan, PepsiCo e Netflix.

Ainda nesta sexta-feira, investidores aguardam novos resultados, como os da 3M e da American Express, além da leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor em julho.