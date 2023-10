Bolsas da Europa fecham em alta, acompanhando indicadores da região e perspectivas para o BCE

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 30, em sessão atenta à divulgação de indicadores na região. Os números reforçaram as perspectivas de que a pausa nas altas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) deve seguir após a decisão da última semana, na qual a autoridade decidiu manter as taxas após dez aumentos consecutivos. Neste cenário, as tensões no Oriente Médio ficaram em segundo plano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,36%, a 431,11 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu menos do que se previa no terceiro trimestre, com queda de 0,1% ante os três meses anteriores. Além disso, houve revisão para cima de dados anteriores, levando a maior economia da Europa a evitar a recessão anteriormente anunciada, entre o fim do ano passado e começo deste ano.

No país, houve ainda queda do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acima do previsto, a 3,8% na taxa anual de outubro. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,20%, a 14.716,54 pontos. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico recuou levemente em outubro, para 93,3 pontos, mas superou as expectativas.

Para o ING, os dados da inflação alemã reforçam o argumento a favor da permanência de taxas pelo BCE. "A clara mudança de tom na reunião do BCE da semana passada confirmou a nossa opinião de que o que começou como uma pausa na semana passada se tornará em breve o pico oficial nas subidas das taxas", avalia o banco.

Nesta segunda-feira, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou que as decisões futuras terão como foco garantir que os juros serão fixados em níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário.

Já os dirigentes Geredimas Simkus e Peter Kazimir reforçaram que o nível de restrição deve ser mantido por tempo prolongado, ambos descartando a possibilidade de cortes em 2024 e alertando que novas altas ainda podem acontecer, dependendo de dados futuros.

Nos próximos dias, a atenção de investidores na Europa vai se voltar para anúncios de juros nos EUA, na quarta-feira, e no Reino Unido, no dia seguinte.

Entre os balanços, o HSBC impulsionou lucros no terceiro trimestre, mas os resultados ficaram aquém do esperado. A ação do banco britânico focado na Ásia teve alta de 0,10% em Londres, onde o FTSE 100 subiu 0,50%, a 7.327,39 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,44%, aos 6.825,07 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,19%, a 27.339,91 pontos.Em Madri, o Ibex 35 teve alta de 1,08%, a 9.014,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,08%, a 6.218,17 pontos.