Bolsas da Ásia sobem com trégua EUA-China; Europa e Wall St. aguardam CPI dos EUA

As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta terça-feira, 12, impulsionadas pela prorrogação da trégua tarifária entre Estados Unidos e China, que dá mais tempo para negociações comerciais entre os dois países.

O índice Nikkei 225, do Japão, subiu 2,15%, a 42.718,17 pontos, renovando recorde histórico, enquanto o S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,41%, após o banco central cortar os juros em 0,25 ponto percentual, para 3,6% ao ano, o menor patamar desde abril de 2023.

Na China, o Shanghai Composite avançou 0,50% e o Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,25%. O Kospi, da Coreia do Sul, recuou 0,53%.

Europa e EUA

Na Europa, por volta das 6h20 (horário de Brasília), os índices futuros indicavam abertura mista.

O DAX de Frankfurt caía 0,21%, enquanto o CAC 40 de Paris subia 0,30%, o Stoxx 600 da Europa avançava 0,20% e o FTSE 100 de Londres ganhava 0,29%.

Entre os destaques corporativos, a resseguradora alemã Hannover Re recuava cerca de 2% após divulgar lucro levemente abaixo das projeções, apesar de reafirmar sua meta anual.

Nos Estados Unidos, os futuros operavam de forma moderada: o Dow Jones avançava 0,10%, o S&P 500 caía 0,11% e o Nasdaq 100 subia 0,02%.

Investidores aguardam a divulgação, ainda hoje, do índice de preços ao consumidor (CPI) de julho, considerado determinante para calibrar as apostas sobre a trajetória de juros do Federal Reserve. Atualmente, o mercado precifica quase 87% de chance de corte já em setembro.