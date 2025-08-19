Bolsas da Ásia recuam e Europa avança em meio à expectativa por simpósio de Jackson Hole

Os mercados internacionais operam com cautela nesta terça-feira, 19, em meio à expectativa pelo simpósio de Jackson Hole, que terá início na quinta-feira, 21, e reúne autoridades monetárias globais. Investidores aguardam as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Estão de olho também na rodada de negociações em Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na véspera, após duas horas de reunião na Casa Branca, os líderes disseram ter avançado em pontos centrais para um acordo de paz, como garantias de segurança para Kiev, enquanto Trump voltou a defender que as negociações sigam mesmo sem cessar-fogo.

Mercado asiático

Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, acompanhando as perdas de Wall Street na véspera.

No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,38% e o Topix recuou 0,14%. Um dos destaques corporativos foi o conglomerado japonês SoftBank, que encerrou uma sequência de nove pregões de alta com queda superior a 5%, após anunciar um investimento de US$ 2 bilhões na Intel.

Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,81%, enquanto o Kosdaq recuou 1,26%. Na China, o CSI 300 caiu 0,38% e o Shanghai recuou 0,02%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,21%.

Já a Austrália registrou queda de 0,7% no S&P/ASX 200. A Índia destoou do movimento regional, com o Nifty 50 avançando 0,38% e o Sensex subindo 0,48%.

Europa

As bolsas europeias operavam em alta por volta das 6h (horário de Brasília). O Stoxx 600 subia 0,54%, o alemão DAX avançava 0,43%, o francês CAC 40 tinha alta de 0,85% e o britânico FTSE 100 ganhava 0,27%.

Entre os setores, papéis de defesa recuavam após a sinalização de novos avanços nas conversas entre Trump e Zelensky, com quedas em empresas como Renk (Alemanha), Leonardo (Itália) e Saab (Suécia).

Estados Unidos

Os futuros de Nova York operavam em leve baixa nesta manhã. Os contratos futuros do Dow Jones recuavam 0,01%, enquanto os do S&P 500 caíam 0,06% e os do Nasdaq 100 recuavam 0,04%.

Na véspera, o movimento foi próximo da estabilidade: o Dow Jones caiu 0,08%, o S&P 500 perdeu 0,01% e o Nasdaq avançou 0,03%, pressionado por quedas em ações de tecnologia como Meta (-2,3%) e Microsoft (-0,6%).