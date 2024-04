Bolsas asiáticas despencam após ataque de Israel contra o Irã

A Bolsa de Taiwan liderou as perdas na Ásia nesta sexta-feira, caindo 3,81% e fechando em 19.527,12 pontos, seu nível mais baixo em mais de um mês, num claro sinal de nervosismo aos ataques de Israel contra o Irã. Segundo informações de autoridades iranianas, não houve mortos ou feridos e três drones foram interceptados.

Já o índice Nikkei 225 caiu 2,66%, aos 37,068 pontos. Na semana, a Bolsa japonesa caiu 3,65%. No caso da Bolsa da Coreia do Sul, a queda foi de 1,63%, terminando em 2.591 pontos.

Na Austrália, o S&P / ASX 200 perdeu 0,98%, terminando em 7.567 pontos e marcando sua sexta sessão de perdas em sete dias.

A Bolsa de Hong Kong caiu 0,95%. Já em Xangai o índice CSI 300 caiu 0,79%.

Petróleo inicia o dia em alta após ataque de Israel, mas preços 'se acalmam'

Ambos os índices de referência do petróleo foram negociados em baixa por volta das 11h15, horário de Londres (7h40, horário de Brasília), eliminando os ganhos de mais de 3% do início da sessão, segundo a CNBC.

Os preços futuros do petróleo bruto Brent foram negociados em baixa de 0,6%, a US$ 86,60 por barril, depois de chegarem a US$ 90 no início da sessão. Enquanto isso, os futuros do West Texas Intermediate (fluxo de petróleo bruto produzido no Texas e no sul de Oklahoma e também usado como referência na precificação) caíram 0,4%, sendo negociados a US$ 82,29 por barril.