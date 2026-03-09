Bolsa já parou 23 vezes com circuit breaker; relembre os episódios

B3: bolsa brasileira acionou circuit breaker 23 vezes. (B3/Divulgação)
Publicado em 9 de março de 2026 às 10h40.
O circuit breaker é um mecanismo que interrompe as negociações do pregão quando a bolsa registra oscilações muito fortes. Na B3, o mecanismo já foi acionado 23 vezes. O primeiro episódio ocorreu em outubro de 1997, durante a crise asiática, quando o colapso da bolsa de Hong Kong provocou forte turbulência nos mercados globais.
No ano seguinte, em 1998, a crise financeira da Rússia levou a cinco interrupções no Brasil. Em 1999, a mudança no regime cambial e a forte desvalorização do real provocaram mais duas.
Já a crise financeira global de 2008, causada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos, gerou seis paralisações na bolsa de valores brasileira.
Após quase uma década sem interrupções, o circuit breaker voltou a ser acionado em maio de 2017, no episódio conhecido como "Joesley Day", com denúncias envolvendo executivos da JBS e o ex-presidente Michel Temer.
A divulgação do conteúdo gerou forte reação no mercado, com temor de uma nova crise política e impacto nas reformas econômicas em discussão no país.
Já o episódio mais recente ocorreu em março de 2020, no início da pandemia de covid-19. A rápida disseminação do vírus pelo mundo aumentou a incerteza sobre os impactos econômicos da crise.
Com isso, a combinação de turbulências nos mercados globais e a forte queda nos preços internacionais do petróleo aumentou o nível de aversão ao risco entre investidores.
A B3 precisou acionar o circuit breaker seis vezes em um intervalo de dez dias.
No período, o Ibovespa registrou algumas das maiores perdas de sua história recente, incluindo um recuo de 13,92% em 16 de março de 2020.
|Data
|Variação no fechamento
|Estágio
|Contexto
|28/10/1997
|+6,42%
|1º
|Crise asiática
|07/11/1997
|-6,38%
|1º
|Crise asiática
|12/11/1997
|-10,20%
|1º
|Crise asiática
|21/08/1998
|-2,85%
|1º
|Crise russa
|04/09/1998
|-6,13%
|1º
|Crise russa
|10/09/1998
|-15,82%
|1º
|Crise russa
|10/09/1998
|-15,82%
|2º
|Crise russa (2º acionamento no dia)
|17/09/1998
|-4,84%
|1º
|Crise russa
|13/01/1999
|-5,04%
|1º
|Crise cambial brasileira
|14/01/1999
|-9,96%
|1º
|Crise cambial brasileira
|29/09/2008
|-9,36%
|1º
|Crise financeira global
|06/10/2008
|-5,43%
|1º
|Crise financeira global
|06/10/2008
|-5,43%
|2º
|Crise financeira global (2º no dia)
|10/10/2008
|-3,97%
|1º
|Crise financeira global
|15/10/2008
|-11,39%
|1º
|Crise financeira global
|22/10/2008
|-10,18%
|1º
|Crise financeira global
|18/05/2017
|-8,80%
|1º
|Crise política (Joesley Day)
|09/03/2020
|-12,17%
|1º
|Pandemia de Covid-19
|11/03/2020
|-7,67%
|1º
|Pandemia
|12/03/2020
|-14,78%
|1º
|Pandemia
|12/03/2020
|-14,78%
|2º
|Pandemia (2º no dia)
|16/03/2020
|-13,92%
|1º
|Pandemia
|18/03/2020
|-10,35%
|1º
|Pandemia
Na bolsa brasileira, o circuit breaker tem três estágios definidos pela variação do Ibovespa em relação ao fechamento do dia anterior, a depender de determinados percentuais de queda.
Até hoje, o terceiro nível nunca foi acionado na bolsa brasileira. Além disso, existem algumas restrições, pois o mecanismo não pode ser ativado nos 30 minutos finais do pregão.
Quando ocorre a pausa, todas as ordens automáticas são canceladas. Se quiser negociar novamente, o investidor precisa enviar novas ordens depois da reabertura.
A ideia é funcionar como um freio de emergência para momentos de pânico, a fim de reduzir a volatilidade extrema e evitar decisões precipitadas, segundo o BTG Pactual.