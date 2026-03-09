Bolsa já parou 23 vezes com circuit breaker; relembre os episódios

O circuit breaker é um mecanismo que interrompe as negociações do pregão quando a bolsa registra oscilações muito fortes. Na B3, o mecanismo já foi acionado 23 vezes. O primeiro episódio ocorreu em outubro de 1997, durante a crise asiática, quando o colapso da bolsa de Hong Kong provocou forte turbulência nos mercados globais.

No ano seguinte, em 1998, a crise financeira da Rússia levou a cinco interrupções no Brasil. Em 1999, a mudança no regime cambial e a forte desvalorização do real provocaram mais duas.

Já a crise financeira global de 2008, causada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos, gerou seis paralisações na bolsa de valores brasileira.

'Joesley Day' e a pandemia

Após quase uma década sem interrupções, o circuit breaker voltou a ser acionado em maio de 2017, no episódio conhecido como "Joesley Day", com denúncias envolvendo executivos da JBS e o ex-presidente Michel Temer.

Circuit Breaker: linha do tempo na B3. (B3/Divulgação)

A divulgação do conteúdo gerou forte reação no mercado, com temor de uma nova crise política e impacto nas reformas econômicas em discussão no país.

Já o episódio mais recente ocorreu em março de 2020, no início da pandemia de covid-19. A rápida disseminação do vírus pelo mundo aumentou a incerteza sobre os impactos econômicos da crise.

Com isso, a combinação de turbulências nos mercados globais e a forte queda nos preços internacionais do petróleo aumentou o nível de aversão ao risco entre investidores.

A B3 precisou acionar o circuit breaker seis vezes em um intervalo de dez dias.

No período, o Ibovespa registrou algumas das maiores perdas de sua história recente, incluindo um recuo de 13,92% em 16 de março de 2020.

Os movimentos de circuit breaker na B3

Data Variação no fechamento Estágio Contexto 28/10/1997 +6,42% 1º Crise asiática 07/11/1997 -6,38% 1º Crise asiática 12/11/1997 -10,20% 1º Crise asiática 21/08/1998 -2,85% 1º Crise russa 04/09/1998 -6,13% 1º Crise russa 10/09/1998 -15,82% 1º Crise russa 10/09/1998 -15,82% 2º Crise russa (2º acionamento no dia) 17/09/1998 -4,84% 1º Crise russa 13/01/1999 -5,04% 1º Crise cambial brasileira 14/01/1999 -9,96% 1º Crise cambial brasileira 29/09/2008 -9,36% 1º Crise financeira global 06/10/2008 -5,43% 1º Crise financeira global 06/10/2008 -5,43% 2º Crise financeira global (2º no dia) 10/10/2008 -3,97% 1º Crise financeira global 15/10/2008 -11,39% 1º Crise financeira global 22/10/2008 -10,18% 1º Crise financeira global 18/05/2017 -8,80% 1º Crise política (Joesley Day) 09/03/2020 -12,17% 1º Pandemia de Covid-19 11/03/2020 -7,67% 1º Pandemia 12/03/2020 -14,78% 1º Pandemia 12/03/2020 -14,78% 2º Pandemia (2º no dia) 16/03/2020 -13,92% 1º Pandemia 18/03/2020 -10,35% 1º Pandemia

Quando ocorre o circuit breaker?

Na bolsa brasileira, o circuit breaker tem três estágios definidos pela variação do Ibovespa em relação ao fechamento do dia anterior, a depender de determinados percentuais de queda.

O primeiro nível é acionado quando o índice cai 10% , interrompendo o pregão por 30 minutos.

, interrompendo o pregão por 30 minutos. Se o mercado reabrir e a queda atingir 15% , entra o segundo estágio, com nova paralisação de uma hora.

, entra o segundo estágio, com nova paralisação de uma hora. No terceiro estágio, quando o recuo chega a 20%, a B3 pode suspender as negociações por tempo indeterminado, muitas vezes encerrando o pregão.

Até hoje, o terceiro nível nunca foi acionado na bolsa brasileira. Além disso, existem algumas restrições, pois o mecanismo não pode ser ativado nos 30 minutos finais do pregão.

Quando ocorre a pausa, todas as ordens automáticas são canceladas. Se quiser negociar novamente, o investidor precisa enviar novas ordens depois da reabertura.

A ideia é funcionar como um freio de emergência para momentos de pânico, a fim de reduzir a volatilidade extrema e evitar decisões precipitadas, segundo o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).