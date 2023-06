Bolsa em alta: 5 ações que ainda podem dobrar de preço, segundo o BTG Pactual

A bolsa brasileira chegou na sexta-feira, 23, a nona semana consecutiva de alta, com a melhor perspectiva para a economia interna. Mas ainda que as ações venham de forte valorização nos últimos tempos, o momento ainda é de oportunidades. Segundo analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), algumas empresas ainda podem gerar retornos superiores a 100%, podendo mais do que dobrar o valor investido, caso a tese se mostre correta.

O potencial de alta considera as projeções do banco para o que seria o valor justo para a companhia, simbolizado pelo preço-alvo por ação. Confira quais ações ainda podem dobrar de preço, de acordo com analistas do BTG.

1 - Petz (PETZ3)

Preço atual: R$ 7,07 | Preço-alvo: R$ 26

Única empresa de petshop listada na bolsa tem buscado se tornar um grande ecossistema pet. A tese do BTG é de que este mercado ainda é muito fragmentado, com espaço para a Petz continuar ganhando participação. "Parte da estratégia da Petz também envolve o crescimento inorgânico, assim como a compra da Zee.Dog, o que contribui para seu crescimento de receita e participação de mercado", disse o BTG em relatório. O BTG, inclusive, reforçou o forte crescimento da Zee.Dog no primeiro trimestre. No período, a companhia ainda apresentou bons resultados de margem e mix positivo de vendas e aquisições, segundo o banco.

2 - CVC (CVCB3)

Preço atual: R$ 3,79 | Preço-alvo: R$ 13

A companhia tem apresentado recuperação contínua dos números operacionais impulsionada pela maior demanda por viagens internacionais, beneficiada pela reabertura econômica. "Depois de atingir seu pior momento em 2020, a CVC deve ser uma das principais beneficiárias da reabertura econômica, ao mesmo tempo em que explora seus fortes relacionamentos de longo prazo com a fragmentada indústria hoteleira e companhias aéreas no segmento", disse o BTG.

3 - Zamp (ZAMP3)

Preço atual: R$ 5,19 | Preço-alvo: R$ 14

Outra empresa que segue se recuperando e, na visão do BTG, ainda pode dobrar de preço é a Zamp, dona do Burger King. Os números, segundo os analistas, foram "sólidos" no primeiro trimestre. " E com a recuperação já estabelecida para os varejistas de restaurantes e as pressões inflacionárias desacelerando por enquanto, vemos um bom momento para os próximos trimestres."

4 - Ambipar (AMBP3)

Preço atual: R$ 19,15 | Preço-alvo: R$ 50

Com negócios voltados para a valorização de resíduos e melhores práticas ambientais, a Ambipar tem planos ambiciosos de se consolidar nessa indústria também no exterior. Mesmo com a linha final do balanço prejudicada pelo custo das aquisições, a empresa segue gerando caixa. Os números do primeiro trimestre,segundo o banco, saíram em linha com as expectativas, dando segurança para a recomendação de compra da ação.

5 - Infracommerce (IFCM3)

Preço atual: R$ 1,16 | Preço-alvo: R$ 25

Desconhecida da maior parte dos investidores, a Infracommerce atua em serviços de soluções para empresas de e-commerce, que vão desde marketing a pagamentos e logística. A avaliação do BTG é de que o Infracommerce tem consumido muito caixa, o que poderia tornar o investimento mais arriscado. "Se o consumo de caixa não desacelerar significativamente nos próximos trimestres, a Infracommerce pode ter que levantar capital em um futuro não tão distante." Apesar das preocupações, o BTG segue recomendando a compra e vendo upside gigantesco superior a 1.000%.