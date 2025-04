Bolsa do Japão tem maior ganho desde 2008; mercados da Europa operam em alta

Os mercados asiáticos tiveram um forte desempenho nesta quinta-feira, 10, impulsionados pela reação positiva dos investidores à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar os aumentos de tarifas sobre a maioria das importações. A medida trouxe alívio temporário, permitindo que os mercados recuperassem parte das perdas recentes, especialmente no Japão.

O índice Nikkei 225, referência da bolsa de valores de Tóquio, subiu 9,13%, fechando a 34.609 pontos, o maior ganho registrado desde 2008. O Topix, que reflete a performance das ações mais amplas do mercado japonês, também teve alta de 8,09%, alcançando 2.539,40 pontos, destacando-se como o principal índice a puxar a alta da região.

Além do Japão, outros mercados asiáticos também se beneficiaram do otimismo global, com a Coreia do Sul e a Austrália registrando ganhos robustos.

O índice Kospi, de Seul, avançou 6,60%, fechando a 2.445,06 pontos, enquanto o índice Kosdaq, que reúne as empresas de menor porte, subiu 5,97%, a 681,79 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve uma valorização de 4,54%, encerrando o dia a 7.709,60 pontos.

Nos Estados Unidos, os futuros das ações americanas sofreram um tombo considerável, enquanto o dólar enfraqueceu.

O S&P 500 registrou uma queda de 2%, revertendo a alta de quase 10% observada no dia anterior. O breve otimismo que impulsionou a recuperação foi alimentado pela decisão do presidente Donald Trump de suspender temporariamente o aumento das tarifas sobre a maioria das importações. No entanto, esse alívio foi de curta duração, dando lugar a uma crescente incerteza sobre o futuro das negociações comerciais.