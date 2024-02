Bolsa do Japão atinge maior índice em 34 anos

O índice Nikkei 225 superou os 37 mil pontos pela primeira vez em 34 anos nesta sexta-feira, 9, colocando os investidores em atenção para que máxima histórica de dezembro de 1989 também fosse superada no dia de hoje.

De acordo com o Financial Times, a Bolsa japonesa chegou a atingir 37.285 pontos, uma variação de 5% da máxima histórica, que foi de 38.915 pontos. O principal índice acionário do Japão acumula agora mil pontos em dois dias.

Outro índice importante do país, o Topix, que inclui centenas de empresas menores e dá um peso maior para os bancos, também subiu, atingindo sua própria máxima de 34 anos, de 2.576 pontos, à medida que o iene fraco e uma série de resultados sólidos de empresas como SoftBank e Toyota continuaram a impulsionar a confiança do mercado.

O atual rali em ambos os índices, impulsionado por um dos ciclos de compras de investidores estrangeiros mais intensos dos últimos anos, reacendeu a esperança de que o mercado de ações do Japão finalmente se recuperou após mais de três décadas.

Dados do Ministério das Finanças mostram que investidores estrangeiros compraram US$ 19 bilhões em ações desde o início de 2024, com US$ 2 bilhões vindos só na semana passada. O interesse de investimento no Japão aumentou significativamente nos últimos 18 meses à medida que os fundos globais ficaram mais preocupados com relação à China devido a preocupações com a economia e o mercado de ações chineses.

Desde o início do ano, o Nikkei subiu 11,65% puxado por ações como SoftBank e Tokyo Electron. Mas o ativo com maior peso no índice é a controladora da Uniqlo, a Fast Retailing, com 10,9%, cujas ações atingiram uma máxima histórica na quinta-feira. A Toyota, que é quatro vezes maior que a Fast Retailing em termos de capitalização de mercado, tem um peso no Nikkei 225 de apenas 1,5%.