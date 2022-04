Bolsa de NY fecha abril com pior início de ano desde 1939. Entenda

Para quem tem dúvidas do momento desafiador para ações no maior mercado do mundo, o americano, a sessão desta sexta-feira, dia 29, veio deixar claro que o mundo está diante de um momento excepcional. Em números, o maior em 83 anos.

Com a queda de 3,6% do S&P 500 nesta sexta, o principal e mais abrangente índice acionário americano encerrou o primeiro quadrimestre com desvalorização acumulada de 13,3%. Trata-de do pior desempenho desde 1939, quando a economia americana ainda ensaiava uma saída da Grande Depressão de 1929.

A razão para tamanha onda vendedora? A iminência do que pode ser o maior aperto monetário na maior economia do mundo desde 1994, em quase 30 anos. A taxa de juros definida pelo Federal Reserve está no intervalo entre 0,25% e 0,50% e deve sofrer mais quatro aumentos de 50 pontos-base nas próximas quatro reuniões, a julgar por estimativas de mercado.

A postura hawkish do Fed é necessária, segundo alguns economistas e integrantes do Fed, para combater uma inflação ao consumidor que chegou a 8,5% em 12 meses em março, corroendo o poder de compra das famílias e das empresas.