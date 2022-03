Bolsa de Moscou vai retomar negócios pela 1ª vez desde invasão da Ucrânia

O banco central da Rússia afirmou nesta quarta-feira que algumas negociações no mercado acionário serão retomadas na quinta-feira após um hiato de quase um mês, com 33 títulos sendo negociados na bolsa de Moscou por um tempo limitado e com proibição de venda a descoberto.

A negociação de blue-chips, incluindo os bancos estatais Sberbank e VTB e as empresas de energia Rosneft e Gazprom, acontecerá entre 3h50 e 8h (horário de Brasília), disse o banco central.

A última vez que as ações russas foram negociados na bolsa de Moscou foi em 25 de fevereiro. O banco central freou então as negociações uma vez que as sanções do Ocidente devido aos eventos na Ucrânia provocou turbulência nos mercados.

As negociações de títulos OFZ do governo foram retomadas na segunda-feira. O retorno das ações demorou mais porque o banco central buscou maneiras de liberar o acúmulo de transações ao mesmo tempo que evita o colapso do mercado.

O banco central disse que o regime de negociações para os dias seguintes será anunciado posteriormente.