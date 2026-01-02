Invest

Bolsa de Londres supera 10 mil pontos pela primeira vez

Principal índice londrino embala alta de 2025, quando avançou 21%, e atinge novo recorde histórico na primeira negociação do ano

O principal índice da bolsa de Londres, o FTSE 100, inclui empresas como a petrolífera BP, a empresa de telecomunicações Vodafone e o banco HSBC

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08h31.

O principal índice da bolsa de Londres, o FTSE 100, ultrapassou pela primeira vez nesta sexta-feira, 2, os 10 mil pontos, ao marcar 10.051,90, a maior máxima intradiária de sua história. Por volta das 08h20, a referência acionária do Reino Unido mantinha o avanço, mas com menor intensidade, com alta de 0,40%, aos 9.970 pontos.

As operações nesta sexta marcam a primeira sessão de 2026 após o feriado de Ano Novo. Com o avanço hoje, o FSTE 100 mantém o desempenho positivo que registrou ao longo do ano passado, quando subiu 21%, seu maior avanço em dezesseis anos.

O indicador britânico foi impulsionado principalmente pelas quedas nas taxas de juros no Reino Unido e pela redução dos custos de endividamento pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

No FSTE 100 são negociados os papéis de grandes empresas como a petrolífera BP, a empresa de telecomunicações Vodafone e o gigante bancário HSBC.

Bolsas na Europa iniciam 2026 em alta

Além da bolsa do Reino Unido, os demais índices de ações da Europa também operam em alta. Às 08h26, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,33%, a 594,72 pontos. Em 2025, o índice acumulou ganhos de quase 16%, garantindo seu melhor desempenho anual desde 2021.

No mesmo horário, a referência na França, o CAC 40, avançava 0,28%, e a de Frankfurt, na Alemanha, anotava ganhos de 0,22%.

