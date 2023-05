Bolsa agora: Ibovespa acompanha exterior cauteloso e cai mesmo com aprovação do arcabouço fiscal

O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira, 24, apesar da aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, refletindo o temor dos mercads externos. O texto aprovado passou com ajustes que retiraram o aumento automático real de 2,5% para despesas em 2024. Ainda precisam ser votados os destaques para que o projeto siga para o Senado.

Enquanto impasse da dívida dos Estados Unidos segue como preocupação, investidores globais esperam a ata do Federal Reserve nesta tarde. Na Europa, os índices operam com quedas superiores a 1% na cautela pela texto do BC americano. Os futuros da Dow Jones e da S&P também cedem.

Mesmo com o recuo do Ibovespa, o dólar opera em queda, o dólar comercial, cujas negociações começaram às 9h, voltava ao patamar de R$ 4,94. "Os juros estão reagindo bem e o real se valorizando de novo", observa Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, que vê a aprovação das novas regras fiscais de forma positiva.

Ibovespa futuro agora

IBOV: -0,47%, a 109.408 pontos

Dólar agora

Dólar: -0,60%, para R$ 4,942

Fábio Perina, do Itaú BBA, observa na edição de hoje do Diário do Grafista, relatório distribuído pelo banco, que o Ibovespa devolveu os ganhos do pregão ontem e fechou em leve queda, mas acima do suporte inicial. Com isso, as atenções apontam para o suporte inicial em 109.600 pontos.

"Estamos presenciando um movimento de realização de lucros nos mercados americanos, e algo semelhante pode ocorrer no Brasil. O Ibovespa manteve-se acima do suporte inicial, porém, é importante estar ciente do risco de uma possível correção. Nesse cenário, não descartamos a possibilidade de uma realização de lucros", escreve.

Maiores altas do Ibovespa agora

Vibra (VBBR3): +2,47%

+2,47% RaiaDrogasil (RADL3): +1,71%

+1,71% Braskem (BRKM5): +1,68%

Maiores quedas do Ibovespa agora

CVC (CVCB3): -6,91%

Os frigoríficos voltaram Aa figurar entre as maiores quedas do índice. Isso porque mais casos de gripe aviária foram confirmados. Na segunda-feira, o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou estado de emergência zoosanitária. A duração do estado de emergência é de 180 dias, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado.

BRF (BRFS3): -3,74%

-3,74% Marfrig (MRFG3): 2,58%

2,58% JBS (JBSS3): 2,12%

Arcabouço fiscal é aprovado na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira, 23, o texto do projeto de lei do Regime Fiscal Sustentável -- também conhecido como novo arcabouço fiscal --, que estabelece novas regras para a gestão das contas públicas. Foram 372 votos a favor da aprovação e 108 contrários. Agora, deputados votarão os destaques -- instrumento legislativo que permite mudanças ao texto diretamente no plenário.

O texto aprovado foi o substitutivo do relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que nesta terça-feira, levou para a votação no plenário da Câmara, uma nova versão do relatório com alterações no mecanismo que permite o crescimento das despesas do governo.

Após críticas de parlamentares e agentes econômicos, Cajado trouxe para o texto uma solução de meio termo. A ideia foi autorizar que, caso seja verificado um excedente de arrecadação em relação ao projetado em 2023, o governo poderá utilizar 70% desses recursos no exercício seguinte.

Ata do Fed

A expectativa pela ata do Federal Reserve deixou os mercados globais em compasso de espera. Na Europa, o índice dólar DXY se aproxima da máxima em dois meses com os investidors buscando refúgio na moeda à espera da palavra do Fed. A maioria dos agentes do mercado, 67%, apostam na pausa do aperto monetário, mas a fatia de quem acredita em um novo aumento de 0,25 ponto percentual aumentou para 33%. Por isso espera-se que o documento traga pistas de qual deve ser a direção do Banco Central norte-americano.