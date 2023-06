Bolsa agora: Ibovespa opera em alta e sustenta117 mil pontos mesmo com commodities em baixa

Depois de fechar no maior patamar do ano na última sexta-feira, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, abriu em leve queda no começo desta segunda-feira, 12, mas ainda na primeira meia hora de pregão reverteu a trajetória e passou a subir, conseguindo sustentar o patamar dos 117 mil pontos.

Para os investidores, a agenda de indicadores é fraca e o noticiário corporativo traz mais novidades, como a oferta da Unipar pelo controle da Braskem. No entanto, a queda das commodities impacta o Ibovespa, devido ao peso das ações de empresas do setor na composição do índice.

Ibovespa agora:

IBOV: +0,44%, aos 117.188 pontos

Dólar agora:

Dólar comercial: 0,00%, para R$ 4,877

Com uma agenda mais fraca nesta manhã, os investidores estão de olho nas expectativas. O Boletim Focus desta segunda-feira mostrou mais uma queda na projeção de inflação para o ano, o que fortalece a tese de que um corte de juros pode estar mais próximo.

A expectativa para o IPCA - índice de inflação oficial - deste ano no Boletim Focus tombou de 5,69% para 5,42%. Um mês antes, a mediana era de 6,03%. Para 2024, foco da política monetária, a projeção cedeu de 4,12% para 4,04%. Há um mês, era de 4,15%.

Maiores altas:

Assaí (ASAI3): +2,86%

+2,86% Braskem (BRKM5): +8,08%

Unipar e Braskem

A Unipar fez uma proposta para aquisição indireta do controle acionário da Braskem, atualmente de titularidade da Novonor (ex-Odebrecht) – que detém 50,1% do capital votante e 38,3% do total do capital social. É a segunda proposta recebida pela Novonor em um mês. A operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente. Hoje, essa dívida está na casa de R$ 15 bilhões. Segundo apuração da Exame Invest, a oferta da Unipar supera em 30% o valor oferecido pela Apollo e a Adnoc em maio,girando em torno de R$ 10 bilhões.

Na manhã de hoje, a Braskem informou que a Novonor ainda deteria 4% das ações e o preço por ação ficaria um pouco maior, a R$ 36,5 por ação.

Maiores quedas:

A queda do minério de ferro em Dalian nesta segunda-feira, está pesando para as ações das empresas do setor. A commodity fechou em queda de 1,81%, a US$ 109,99 a tonelada. Em Cingapura, a matéria-prima reportava queda de 0,92%, para R$ 108,25 por tonelada.

CSN (CSNA3): -3,84%

-3,84% CSN Mineração (CMIN3): -2,19%

-2,19% Vale (VALE3): -1,65%

Wilson Sons à venda?

A operadora de logística portuária Wilson Sons confirmou que sua controladora, a Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL), estuda a venda da empresa. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A OWHL informou hoje à bolsa de Londres, que está realizando uma análise estratégica que envolve seus investimentos na Wilson Sons. Afirma que essa análise, que considerará todas as possíveis opções estratégicas, está atualmente em um estágio inicial e não há certeza quanto ao seu resultado.

Oncoclínicas

A Oncoclínicas (ONCO3), especializada no tratamento e atendimento de pacientes oncológicos, divulgou no sábado, 10, que fará uma oferta de ações no valor que pode alcançar R$ 735 milhões, considerando o fechamento do papel na última sexta-feira, de R$ 10,49, cada um. A oferta pode ser ampliada em até 25% por meio do adicional de subscrição.