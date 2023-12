Bolsa abre no Natal e Ano Novo? Veja como será o funcionamento da B3 nas festas de fim de ano

A B3 (B3SA3) não abrirá na segunda-feira, 25 de dezembro, feriado de Natal, nem na sexta-feira, 29 de dezembro, antevéspera de Ano Novo, e tampouco na segunda-feira, 1° de janeiro, feriado de Ano Novo.

Na semana do Natal, as negociações na bolsa brasileira ocorrerão normalmente a partir da terça-feira, 26, até a quinta-feira, 28. Já na semana do Ano Novo, as negociações serão normalizadas da terça-feira, 2, em diante.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

E os bancos? Veja o funcionamento nos próximos feriados

Agências bancárias também não terão expediente nos dias 25 (Natal) e 29 de dezembro, bem como no dia 1° de janeiro (Ano Novo). De acordo com o calendário oficial da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o Conselho Monetário Nacional (CMN) estipula que em dias de feriado nacional não há expediente bancário.

As áreas de autoatendimento seguem disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto no feriado quanto no final de semana subsequente.

