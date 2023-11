Bolsa abre no feriado da Consciência Negra? Veja o funcionamento da B3 no dia 20 de novembro

Comemora-se, na próxima segunda-feira, 20, o Dia da Consciência Negra. O evento não é considerado feriado nacional e ocorre somente em seis estados. Sendo assim, a B3 (B3SA3) informa que as operações ocorrerão normalmente.

Os estados que garantem a folga são: Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Por conta dos decretos estaduais, as cidades desses estados, incluindo as capitais, têm a data como feriado.

Todos os mercados, como de câmbio, renda variável, renda fixa, empréstimos, dentre outros, funcionarão de maneira usual. O Balcão B3 e o Tesouro Direto também abrirão para negociação. Próximo do final do ano, os próximos feriados que farão a B3 fechar serão apenas em dezembro: Natal (25/12) e antevéspera de Ano Novo (29/12).

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Bancos abrem no feriado da Consciência Negra?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no Dia da Consciência Negra, mas somente nos estados e municípios onde a data é feriado. O funcionamento retorna na terça-feira, 21.

As áreas de autoatendimento seguem disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Como pagar as contas no feriado?

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento no dia 20 de novembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, ou seja, na terça-feira, 21.

Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).