Boletim Focus, Jackson Hole e eleições americanas: os assuntos que movem o mercado

Os investidores iniciam esta semana à espera dos próximos passos do Federal Reserve (Fed), Banco Central Americano. Na quarta-feira, 21, será divulgado a ata da última reunião do Fed. Outro evento importante é o simpósio anual de Jackson Hole, na sexta-feira, 23. O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, está marcado para às 11h (horário de Brasília).

Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam em leve queda em movimento de correção, após o S&P 500 registrar o melhor desempenho no ano. Os futuros vinculados ao S&P 500 caiam 0,03%, enquanto ao Dow Jones caia 0,02% e a Nasdaq, 0,08%.

Nesta segunda-feira, 19, os democratas realizam sua Convenção Nacional nos próximos dias em Chicago, para sacramentar a candidatura de Kamala Harris à Presidência dos Estados Unidos, em meio ao temor de grandes protestos. A Exame está presente no evento e trará informações importantes. Você acompanhar tudo por aqui.

Brasil

No mercado brasileiro, os investidores aguardam o Boletim Focus, que será divulgado às 8h30 pelo Banco Central. O mercado está atento às projeções do Produto Interno Bruto (PIB) e Selic.

Na última sexta-feira, o BC divulgou que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 1,37% em junho na comparação com maio, quando registrou alta de 0,25%. O consenso dos analistas ouvidos pela LSEG apontava para um avanço mensal de 0,50%.

No radar dos investidores está também o Macro Day 2024, realizado pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). O evento, que ocorre na terça-feira, 20, terá a presença de Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, Roberto Campos, presdiente do Banco Central, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rogério Xavier, Sócio-fundador da SPX Capital, André Jakurski, sócio-fundador da JGP e Luis Stuhlberger, da Verde Asset. O interessados podem se inscrever para acompanhar os painéis aqui.