Boletim Focus, indicadores chineses e empate entre Lula e Flávio: o que move os mercados

As bolsas de Brasil e Estados Unidos retomam as negociações nesta terça-feira, 8, depois de seus respectivos feriados. Aqui, o pregão parou pelo Dia da Independência. Lá, pelo Labor Day, o Dia do Trabalho que é celebrado na primeira segunda-feira de setembro. A semana chega encurtada, mas promete agitação: traz dados de inflação no Brasil e Estados Unidos e a decisão de juros do Banco Central Europeu na quinta-feira.

O pano de fundo internacional segue dominado pelas tensões comerciais dos EUA com o resto do mundo. Na sexta-feira passada, o presidente Donald Trump ameaçou interromper o comércio com nações que mantêm déficit com os EUA caso o Federal Reserve não reduza os juros. Em publicação na Truth Social, ele afirmou que o país deveria ter a menor taxa do mundo e prometeu parar de negociar com esses parceiros se o corte não vier.

A ameaça veio logo após a divulgação de que a criação de empregos em agosto superou as expectativas, um dado que voltou a alimentar a discussão sobre os próximos passos da autoridade monetária americana.

No cenário doméstico, a semana começa com política. A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, no Dia da Independência, mostrou que a vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno desapareceu. Os dois aparecem agora empatados em 41% das intenções de voto, com o presidente em tendência de queda. No primeiro turno, Lula lidera com 36%, contra 29% de Flávio, e o escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 8%. O empate no segundo turno confirma o acirramento da disputa a menos de um mês do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

A terça-feira em si reserva poucos indicadores de peso. O Boletim Focus, que normalmente sai às segundas, foi empurrado para esta terça por causa do feriado. Nas leituras mais recentes, o relatório vinha mostrando um mercado ainda em estado de atenção com a inflação, mas com a projeção do IPCA de 2026 em quedas sucessivas, na casa dos 5%, ainda acima do teto da meta. A Selic seguia ancorada para o fim do ano e a estimativa de crescimento do PIB vinha sendo revisada de forma marginal. O número desta terça atualiza esse quadro a uma semana da próxima reunião do Copom.

Também sai nesta terça o IGP-DI de agosto, calculado pela FGV, que em julho havia recuado 0,86%. O dado importante da semana, porém, fica para sexta-feira, quando o IBGE divulga o IPCA de agosto, o indicador que deve calibrar as apostas para os próximos passos do Banco Central.

Na agenda internacional, o destaque de terça vem da China, que divulga a balança comercial de agosto e os índices de preços ao consumidor e ao produtor. São números que ajudam a medir a força da demanda na segunda maior economia do mundo e costumam repercutir sobre exportadores de commodities como o Brasil.

Nos Estados Unidos, o dia é de ressaca de feriado, com calendário esvaziado. O investidor americano deve operar no aguardo do CPI de agosto, que sai na sexta e ganhou ainda mais peso depois dos dados recentes de emprego, que reacenderam a discussão sobre o rumo dos juros pelo Fed.

No noticiário corporativo, a GameStop abre nesta terça, após o fechamento do mercado, a rodada de balanços da semana lá fora. A varejista americana de videogames virou símbolo do fenômeno das meme stocks em 2021, quando investidores individuais organizados em fóruns como o Reddit dispararam o preço da ação em uma disputa contra fundos que apostavam na sua queda. Desde então, a empresa tenta se reinventar diante da migração dos jogos para o digital, apostando em colecionáveis e comércio eletrônico.

Em maio, a GameStop chegou a oferecer US$ 125 por ação para comprar o eBay, numa operação avaliada em US$ 56 bilhões que a plataforma acabou rejeitando.