Boletim Focus, dados sobre economia na Ásia e o que mais move o mercado

As bolsas asiáticas fecharam em leve alta nesta segunda-feira, 26, em meio a cautela e liquidez reduzida por conta do fechamento de diversos mercados para o Natal. O índice japonês Nikkei subiu 0,65% e na China o índice Xangai fechou com 0,65% de alta.

De um lado, os investidores pesaram o impacto positivo dos recentes dados da inflação norte-americana e, de outro, se preocupam com a China. Em meio a uma nova onda de infecções, a Comissão Nacional de Saúde do país disse que deixaria de publicar diariamente os casos de infecção pelo coronavírus, complicando os esforços para mensurar o impacto econômico dos contágios.

Na região, não foram divulgados dados pela manhã: apenas o discurso do governador do BC do Japão (Boj) , Haruhiko Kuroda. Em coletiva de imprensa, o chefe do Boj negou a chance de encerrar sua política de incentivos massivos após ajustes para controlar a produção. Kuroda também disse que a inflação média para os consumidores no Japão irá desacelerar para abaixo da meta do órgão, o nível de 2%, em 2023. O movimento deverá ser impulsionado pela redução de custos de importações. Mesmo após o discurso, o yen se valorizou ante o dólar

Diversos dados sobre a economia japonesa e chinesa como taxa de desemprego e vendas do varejo, além de lucro industrial acumulado do ano, devem ser divulgados a partir das 20h do horário de Brasília.

Boletim Focus

No Brasil, a atenção dos investidores se volta para a divulgação do Boletim Focus, às 8h25.

Na última segunda-feira, 19, a expectativa para o IPCA - índice de inflação oficial - de 2023 passou de 5,08% para 5,17%, em meio ao forte aumento de gastos previstos pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. No caso de 2024, a projeção continuou em 3,50% pela oitava semana seguida. Há um mês, as medianas eram de 5,01% e 3,50%, respectivamente.

As medianas na Focus para a inflação oficial em 2022 e 2023 estão acima do teto da meta referentes a esses horizontes (de 5% e 4,75%, nessa ordem), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central. Para 2024 e 2025, a projeção do mercado está acima do alvo central de 3 00%, mas aquém do limite superior de 4,50%.

Confiança do Consumidor

Às 8h, a FGV divulga o índice de Confiança do Consumidor de dezembro.

Prejuízo milionário na Embraer

A Eve Air Mobility, empresa de "carros voadores" da Embraer, teve prejuízo de US$ 36,7 milhões no terceiro trimestre, aumento de quase 10 vezes em relação à perda do mesmo período de 2021, de US$ 3,8 milhões.

O aumento de 410% nos gastos com pesquisa e desenvolvimento para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL da sigla em inglês), que somaram US$ 14,4 milhões, justificam parte do resultado, segundo a administração da companhia, que ainda não tem receitas.

Controladora mantém oferta para fechar capital da Fertilizantes Heringer

O controlador da Fertilizantes Heringer (FHER3), a Eurochem, resolveu oferecer apenas uma opção de preço para a que deverá fechar o capital (OPA) da companhia agrícola brasileira. A proposta, agora é pagar R$ 19 por ação em qualquer condição de pagamento.

Anteriormente, a Eurochem havia sugerido pagar R$ 19 por ação ao acionista que opttasse pelo pagamento à vista e R$ 14,50 por ação e eventual valor adicional até atingir o preço máximo final para quem optasse pelo pagamento parcelado.