BoJ mantém juro negativo no Japão, IMC vende divisão, AGE da Saraiva e o que mais move o mercado

O mercado internacional de ações caminha para encerrar a semana em queda nesta sexta-feira, 22,, após o Federal Reserve (Fed) ter sinalizado que os juros permanecerão altos por mais tempo nos Estados Unidos.

Semana de perdas

A indicação, que veio na revisão para cima das projeções de juros para este e os próximos anos, teve forte impacto sobre as bolsas do mundo inteiro. No Brasil, o Ibovespa fechou o último pregão em queda de mais de 2%. As perdas também foram sentidas, obviamente, nas bolsas de Nova York, que caíram mais de 1% na véspera. Nesta manhã, índices de ações da Europa seguem no negativo, enquanto os futuros americanos apresentam uma leve recuperação.

Decisão do BoJ

Em semana recheada de decisões de bancos centrais, nesta madrugada, foi a vez do Bank of Japan (BoJ) definir os rumos de sua política monetária. Mesmo com a inflação historicamente alta no país, o BoJ decidiu por manter sua taxa de juro inalterada no patamar negativo de 0,1%, em linha com as expectativas. O BoJ ainda emitiu sinais considerados expansionistas pelo mercado, o que contribuiu para a desvalorização do iene frente ao dólar.

"Uma inflação mais forte do que o esperado ainda não é suficiente para o BoJ alterar a sua orientação política", comentou o banco ING em relatório desta sexta.

Dólar e commodities em alta

Nesta manhã, inclusive, o índice Dxy opera em alta. O índice mede a variação do dólar contra uma cesta de moedas altamente negociadas, entre elas, o iene e o euro. Contra divisas emergentes, o movimento do dólar nesta manhã é misto.

No mercado de commodities, o petróleo volta a ser negociado em alta, ainda que pouco abaixo de US$ 95. A recente valorização da commodity, que já se apreciou mais de 8% no mês, paira como um dos principais temores do mercado, dado seu potencial de gerar inflação. O minério de ferro, com grande influência sobre as ações da Vale, subiu cerca de 0,5% na China.

IMC conclui venda

A IMC, dona da Piza Hut no Brasil e da rede Frango Assado, informou ter concluído a venda de sua subsidiária Pimenta Verde Alimentos para a Wow Restaurante, da OG do Brasil Alimentação. O valor total da aquisição foi de R$ 42 milhões a ser pago em uma única parcela. A operação, segundo a empresa, vai de encontro com o objetivo de reduzir a dívida.

AGE da Saraiva

Será realizada nesta sexta a Assembleia Geral Extraordinária sobre a conversão das ações preferenciais da Saraiva em ordinárias. A conversão, se aprovada, irá diluir controle da família fundadora no negócio de 52% para perto de 4%. Nesta semana, a empresa fechou todas as lojas e demitiu os funcionários que já estavam de aviso prévio até o dia 20. Os credores, que aceitaram receber ações da empresa como parte do pagamento, deverão se tornar os novos donos da companhia.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.