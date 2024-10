Boeing levanta US$ 21 bilhões para tentar sair da crise

A Boeing levantou nesta segunda-feira US$ 21 bilhões em uma venda de ações ampliada, uma das maiores já feitas por uma empresa com capital aberto.

A fabricante de aviões vendeu 112,5 milhões de ações ordinárias por US$ 143 cada. Os papéis foram precificados com um desconto de 7,7% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira de US$ 155,01 cada, segundo a Bloomberg.

A empresa também vendeu US$ 5 bilhões em ações depositárias que representam uma participação de 1/20 em ações preferenciais conversíveis obrigatórias, disse o comunicado.

Empresa em apuros

O balanço patrimonial da Boeing foi prejudicado por anos de problemas administrativos, falhas em aeronaves e pelas consequências de uma greve, agora em sua sétima semana, que está paralisando a fabricação da principal fonte de renda da empresa, o 737 Max. A Boeing precisava desse dinheiro para manter sua classificação de grau de investimento e financiar a aceleração de produção assim que a paralisação terminar, uma tarefa urgente para o novo CEO, Kelly Ortberg.

A empresa está a caminho de usar cerca de US$ 4 bilhões durante o quarto trimestre, o que elevaria seus gastos para cerca de US$ 14 bilhões no ano. A fabricante de aviões espera continuar usando muitos recursos durante o primeiro semestre do ano que vem à medida que reinicia sua produção, incluindo as linhas de montagem do 737 Max.

As ações fecharam em queda de 2,8% a US$ 150,69 cada nesta segunda-feira. As ações já caíram 42% no ano, o segundo pior desempenho no Dow Jones Industrial Average. No pré-mercado desta terça os papéis caíam 0,2%.

Greve e demissões

Na semana passada, trabalhadores da empresa votaram por rejeitar a última oferta da companhia, que incluía um aumento salarial de 35% distribuído em quatro anos. A empresa planeja cortar sua força de trabalho em cerca de 10%, disse Ortberg em um memorando aos funcionários em 11 de outubro.

A empresa recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 23 de outubro para vender até US$ 25 bilhões em ações e dívidas. A Boeing também tem um novo acordo de crédito separado em vigor de US$ 10 bilhões , dando a ela “acesso adicional de curto prazo à liquidez enquanto navegamos por um ambiente desafiador”.

Ortberg também está considerando opções para otimizar o amplo portfólio da Boeing. A revisão dos negócios deve ser concluída até o final do ano, segundo a Bloomberg. O problemático programa da cápsula espacial Starliner estaria nesse programa de revisão de objetivos.