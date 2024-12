BNDES aprova mais R$ 200 milhões para empresa da Embraer fabricar 'carro voador' no Brasil

O Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 200 milhões para a Eve, subsidiária da Embraer que desenvolve os eVOLs (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical), conhecidos como "carros elétricos", para a construção dos próximos protótipos do projeto na fábrica da empresa localizada em Taubaté, no interior de São Paulo.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse, em nota, que “além de apoiar um projeto inovador”, o banco está investindo “em uma indústria de tecnologia disruptiva, que também é verde, contribuindo para o fortalecimento da indústria nacional no mercado mundial e para a transição energética”.

Empréstimos anteriores

Somando a esse novo empréstimo, o BNDES já aprovou dois empréstimos à empresa. Outro financiamento, de R$ 500 milhões, foi aprovado em outubro, para a construção da fábrica da Eve. Além desses R$ 700 milhões de 2024, há um primeiro empréstimo, contratado em janeiro de 2023, de R$ 490 milhões.

Recursos do Fundo Clima

O BNDES ressaltou, na nota, que os recursos do novo financiamento para a Eve vêm do Fundo Clima. O instrumento financeiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), tem o banco como operador financeiro. Desde o fim de 2023, o Tesouro Nacional incrementa o montante com recursos do lançamento de “títulos verdes” no exterior.