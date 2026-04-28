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'Blue chips' dominam ranking das ações mais negociadas da B3 no 1º tri

Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) lideram lista dos papéis com maior volume financeiro movimentado entre janeiro e março

Ações mais negociadas na B3: commodities lideram ranking (Germano Lüders/Exame)

Ações mais negociadas na B3: commodities lideram ranking (Germano Lüders/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h00.

As chamadas blue chips — ações de empresas de grande porte e alta liquidez — seguem dominando o ranking das ações mais negociadas na B3 no primeiro trimestre de 2026. O levantamento é do DataWise+, solução de dados da bolsa brasileira, e considera o volume financeiro total movimentado pelas companhias no período, calculado pelo preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas.

Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) ocuparam, respectivamente, as três primeiras posições. O top 10 foi completado por Prio (PRIO3), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3), Axia (AXIA3), Petrobras PN (PETR3) e BTG Pactual (BPAC11).

A composição do ranking reflete a preferência dos investidores por papéis ligados a setores como petróleo e gás, financeiro, commodities e infraestrutura — segmentos historicamente associados a maior liquidez e volume na bolsa brasileira.

A metodologia do DataWise+ para o recorte trimestral leva em conta a recorrência dos papéis no ranking mensal das mais negociadas, destacando a capacidade dessas ações de manter volume e interesse de forma consistente ao longo do período.

Confira o ranking completo das 10 ações mais negociadas no 1º trimestre de 2026:

PosiçãoAção
VALE3
PETR4
ITUB4
PRIO3
BBAS3
BBDC4
B3SA3
AXIA3
PETR3
10ªBPAC11

Fonte: DataWise+

Petrobras desbanca Vale em março

A Petrobras (PETR4) encerrou março na liderança das ações mais negociadas na B3, superando a Vale (VALE3), que havia dominado os dois primeiros meses do trimestre.

O top 5 de março foi composto por Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Prio (PRIO3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras PN (PETR3) — uma configuração diferente das listas de janeiro e fevereiro, quando Vale liderou com folga e a Prio figurou apenas nas últimas posições do ranking.

A movimentação de PRIO3, que saltou da 9ª posição em janeiro para o 3º lugar em março, foi um dos destaques do período. O papel da empresa de exploração e produção de petróleo ganhou relevância ao longo do trimestre e consolidou presença consistente entre os mais negociados.

O setor financeiro também manteve presença estável: Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) figuraram nos três rankings mensais do período, ainda que em posições variadas.

Confira os rankings mensais do 1º trimestre de 2026:

PosiçãoJaneiroFevereiroMarço
VALE3VALE3PETR4
PETR4ITUB4VALE3
ITUB4PETR4PRIO3
B3SA3BBAS3ITUB4
BBAS3BBDC4PETR3
AXIA3B3SA3BBDC4
BBDC4BPAC11B3SA3
PETR3AXIA3BBAS3
PRIO3PRIO3BPAC11
10ªSBSP3ITSA4AXIA3

Fonte: DataWise+

Acompanhe tudo sobre:B3IbovespaPetrobrasValeItaú

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