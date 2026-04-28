'Blue chips' dominam ranking das ações mais negociadas da B3 no 1º tri

As chamadas blue chips — ações de empresas de grande porte e alta liquidez — seguem dominando o ranking das ações mais negociadas na B3 no primeiro trimestre de 2026. O levantamento é do DataWise+, solução de dados da bolsa brasileira, e considera o volume financeiro total movimentado pelas companhias no período, calculado pelo preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas.

Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) ocuparam, respectivamente, as três primeiras posições. O top 10 foi completado por Prio (PRIO3), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3), Axia (AXIA3), Petrobras PN (PETR3) e BTG Pactual (BPAC11).

A composição do ranking reflete a preferência dos investidores por papéis ligados a setores como petróleo e gás, financeiro, commodities e infraestrutura — segmentos historicamente associados a maior liquidez e volume na bolsa brasileira.

A metodologia do DataWise+ para o recorte trimestral leva em conta a recorrência dos papéis no ranking mensal das mais negociadas, destacando a capacidade dessas ações de manter volume e interesse de forma consistente ao longo do período.

Confira o ranking completo das 10 ações mais negociadas no 1º trimestre de 2026:

Posição Ação 1ª VALE3 2ª PETR4 3ª ITUB4 4ª PRIO3 5ª BBAS3 6ª BBDC4 7ª B3SA3 8ª AXIA3 9ª PETR3 10ª BPAC11

Fonte: DataWise+

Petrobras desbanca Vale em março

A Petrobras (PETR4) encerrou março na liderança das ações mais negociadas na B3, superando a Vale (VALE3), que havia dominado os dois primeiros meses do trimestre.

O top 5 de março foi composto por Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Prio (PRIO3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras PN (PETR3) — uma configuração diferente das listas de janeiro e fevereiro, quando Vale liderou com folga e a Prio figurou apenas nas últimas posições do ranking.

A movimentação de PRIO3, que saltou da 9ª posição em janeiro para o 3º lugar em março, foi um dos destaques do período. O papel da empresa de exploração e produção de petróleo ganhou relevância ao longo do trimestre e consolidou presença consistente entre os mais negociados.

O setor financeiro também manteve presença estável: Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) figuraram nos três rankings mensais do período, ainda que em posições variadas.

Confira os rankings mensais do 1º trimestre de 2026:

Posição Janeiro Fevereiro Março 1ª VALE3 VALE3 PETR4 2ª PETR4 ITUB4 VALE3 3ª ITUB4 PETR4 PRIO3 4ª B3SA3 BBAS3 ITUB4 5ª BBAS3 BBDC4 PETR3 6ª AXIA3 B3SA3 BBDC4 7ª BBDC4 BPAC11 B3SA3 8ª PETR3 AXIA3 BBAS3 9ª PRIO3 PRIO3 BPAC11 10ª SBSP3 ITSA4 AXIA3

Fonte: DataWise+