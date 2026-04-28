'Blue chips' dominam ranking das ações mais negociadas da B3 no 1º tri

Ações mais negociadas na B3: commodities lideram ranking (Germano Lüders/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 28 de abril de 2026 às 10h00.
As chamadas blue chips — ações de empresas de grande porte e alta liquidez — seguem dominando o ranking das ações mais negociadas na B3 no primeiro trimestre de 2026. O levantamento é do DataWise+, solução de dados da bolsa brasileira, e considera o volume financeiro total movimentado pelas companhias no período, calculado pelo preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas.
Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) ocuparam, respectivamente, as três primeiras posições. O top 10 foi completado por Prio (PRIO3), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3), Axia (AXIA3), Petrobras PN (PETR3) e BTG Pactual (BPAC11).
A composição do ranking reflete a preferência dos investidores por papéis ligados a setores como petróleo e gás, financeiro, commodities e infraestrutura — segmentos historicamente associados a maior liquidez e volume na bolsa brasileira.
A metodologia do DataWise+ para o recorte trimestral leva em conta a recorrência dos papéis no ranking mensal das mais negociadas, destacando a capacidade dessas ações de manter volume e interesse de forma consistente ao longo do período.
Confira o ranking completo das 10 ações mais negociadas no 1º trimestre de 2026:
|Posição
|Ação
|1ª
|VALE3
|2ª
|PETR4
|3ª
|ITUB4
|4ª
|PRIO3
|5ª
|BBAS3
|6ª
|BBDC4
|7ª
|B3SA3
|8ª
|AXIA3
|9ª
|PETR3
|10ª
|BPAC11
Fonte: DataWise+
A Petrobras (PETR4) encerrou março na liderança das ações mais negociadas na B3, superando a Vale (VALE3), que havia dominado os dois primeiros meses do trimestre.
O top 5 de março foi composto por Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Prio (PRIO3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras PN (PETR3) — uma configuração diferente das listas de janeiro e fevereiro, quando Vale liderou com folga e a Prio figurou apenas nas últimas posições do ranking.
A movimentação de PRIO3, que saltou da 9ª posição em janeiro para o 3º lugar em março, foi um dos destaques do período. O papel da empresa de exploração e produção de petróleo ganhou relevância ao longo do trimestre e consolidou presença consistente entre os mais negociados.
O setor financeiro também manteve presença estável: Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) figuraram nos três rankings mensais do período, ainda que em posições variadas.
Confira os rankings mensais do 1º trimestre de 2026:
|Posição
|Janeiro
|Fevereiro
|Março
|1ª
|VALE3
|VALE3
|PETR4
|2ª
|PETR4
|ITUB4
|VALE3
|3ª
|ITUB4
|PETR4
|PRIO3
|4ª
|B3SA3
|BBAS3
|ITUB4
|5ª
|BBAS3
|BBDC4
|PETR3
|6ª
|AXIA3
|B3SA3
|BBDC4
|7ª
|BBDC4
|BPAC11
|B3SA3
|8ª
|PETR3
|AXIA3
|BBAS3
|9ª
|PRIO3
|PRIO3
|BPAC11
|10ª
|SBSP3
|ITSA4
|AXIA3
Fonte: DataWise+