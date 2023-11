Black Friday 2023: As potenciais campeãs, segundo o Itaú

Analistas do Itaú BBA esperam uma maior movimentação na Black Friday deste ano em relação à de 2022, quando a Copa do Mundo e eleições dispersaram a atividade do setor ao longo de novembro. Apesar da maior expectativa para a data, a avaliação é de que, no Brasil, as grandes vencedoras serão as varejistas estrangeiras.

A argentina Mercado Livre, a chinesa Shopee e a americana Amazon deverão ter as melhores performances na Black Friday, segundo o banco de investimentos.

Nos primeiros 20 dias do mês, apontaram os analistas, Amazon e Mercado Livre registraram o maiores ganho de participação de mercado, com aumento de 5 pontos percentual (p.p.) e 2 p.p., respectivamente. Quem perdeu participação, foi a Americanas, com queda de 7 p.p. de participação de mercado.

A Americanas também liderou a perda de fatia de mercado nos aplicativos, com 5 p.p. de queda. Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) perderam 1 p.p. do tráfego de aplicativos cada. A Shopee teve alta de 3 p.p. no tráfego para aplicativos de e-commerce. Os tráfegos dos aplicativos do Mercado Livre e Amazon tiveram respectivas altas de 6% e 19%. O ganho de mercado da Amazon, nos 20 primeiros dias de novembro, foi de 1 p.p., enquanto a fatia do Mercado Livre se manteve estável.

Shein e o mercado de moda

Outra estrangeira cada vez mais atuante no Brasil, a Shein aumentou a audiência de seu aplicativo em 33% na comparação anual, embora 2% de tráfego no site. Apesar da queda, a queda de tráfego do site da Shein foi abaixo da registrada pelo setor de beleza e moda, que apresentou queda de 16%, excluindo os números da empresa chinesa.