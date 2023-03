Bitcoin cai para mínima de duas semanas com crise do Silvergate

O Bitcoin caiu para o nível mais baixo em cerca de duas semanas com o impacto crescente da crise no banco americano Silvergate Capital.

O maior token digital em valor de mercado afundou até 6% para cerca de US$ 22.000. Criptomoedas menores, como Ether, Avalanche e Dogecoin também caíram.

O setor de ativos digitais enfrenta as consequências dos problemas no Silvergate, que disse que está avaliando se consegue permanecer viável como negócio. O banco oferece uma rede de pagamentos amplamente utilizada para transferência de fundos em tempo real entre empresas de criptomoedas. Mas muitas bolsas de ativos digitais, emissores de stablecoin e mesas de negociação não estão mais aceitando ou iniciando pagamentos por meio do Silvergate.

“O Silvergate é um dos principais provedores de serviços bancários em dólar para o setor cripto”, disse John Toro, chefe de operações na bolsa de ativos digitais Independent Reserve. “Qualquer preocupação com a liquidez terá um impacto direto nas condições do mercado e pode afetar o acesso e a disponibilidade de alguns fundos de clientes.”

Os problemas do Silvergate são o exemplo mais recente do contágio causado pelo colapso da bolsa de criptomoedas FTX em novembro. O banco sofreu uma fuga de depósitos no ano passado, após a falência da FTX, que era um cliente importante.

O setor de ativos digitais também enfrenta uma repressão regulatória mais ampla nos EUA, bem como expectativas de que os juros permanecerão mais altos por mais tempo para combater a inflação, minando o apetite pelo risco.

A queda do Bitcoin colocou alguns níveis técnicos importantes em foco. O token caiu abaixo de sua média móvel de 50 dias, o que para alguns analistas de gráficos aumenta o risco de novas quedas.

Os investidores em cripto geralmente voltam parte de seu olhar para Tether, a maior stablecoin, durante períodos de estresse do mercado. O token visa ter um valor constante de US$ 1 e é amplamente usado para facilitar a negociação de ativos digitais, mas há muito tempo enfrenta dúvidas sobre a composição das reservas que sustentam sua paridade.

A stablecoin não tem nenhuma exposição ao Silvergate, Paolo Ardoino, diretor de tecnologia da Tether, disse no Twitter.

#Tether does not have any exposure to Silvergate. — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) March 2, 2023

