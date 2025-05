Bilionário, Bill Ackman 'imita' Buffett com investimento em imobiliária; entenda a operação

O investidor Bill Ackman anunciou que aumentou sua participação na imobiliária Howard Hughes, realizando um sonho antigo de criar uma holding diversificada nos moldes da Berkshire Hathaway, do lendário investidor Warren Buffett - o "Oráculo de Omaha" disse neste final de semana que irá deixar o comando da empresa no final do ano. Ackman e membros de sua empresa, a Pershing Square, estavam presentes na assembleia-geral de acionistas de Buffett em Omaha, onde ele revelou seus planos.

Segundo a Reuters, Ackman investiu mais US$ 900 milhões na Howard Hughes, elevando sua participação na empresa de 37,6% para 46,9%. As ações caíram 1,15% no pregão desta terça.

A empresa, que criou comunidades planejadas em locais como Texas, Havaí e Nevada, agora se concentrará na compra de participações majoritárias em empresas menores.

"Acreditamos que a HHH é uma plataforma excelente para construir uma holding de crescimento mais rápido e alto retorno, que adquirirá o controle de empresas que atendem aos critérios da Pershing Square para qualidade de negócios e crescimento sustentável", disse Ackman, referindo-se à sua empresa de fundos de hedge, a Pershing Square Capital Management.

Ackman e a Hughes

Ackman atuou no conselho da Howard Hughes por mais de uma década antes de deixar o cargo de presidente no ano passado. Ele agora retornará como presidente executivo, enquanto Ryan Israel, sócio da Pershing Square e seu diretor de investimentos, também se tornará diretor de investimentos da imobiliária.

Houve algum atrito entre a empresa e outros acionistas. Segundo reportagem da Reuters, a empresa havia rejeitado a oferta anterior de Ackman de US$ 900 milhões, o que elevaria a participação da Pershing na empresa para 48%, classificando a proposta como "inaceitável em sua forma atual".

A Pershing Square concordou em limitar seu poder de voto na Howard Hughes a 40% e limitar sua participação acionária efetiva a 47%, disseram as companhias em comunicado.