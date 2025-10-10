Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Big techs perdem US$ 770 bilhões em valor de mercado com guerra comercial de Trump contra a China

Sell-off generalizado foi desencadeado pela ameaça de Trump de impor tarifas adicionais de 100% sobre as importações chinesas

Apple: empresa fecha em queda após novas tarifas de Trump (Xu Kaicheng/VCG/Getty Images)

Apple: empresa fecha em queda após novas tarifas de Trump (Xu Kaicheng/VCG/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 19h34.

As big techs fecharam esta sexta-feira, 10, em queda em Wall Street depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificar sua guerra comercial com a China.

As ações de gigantes como Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) caíram cerca de 5%, resultando em uma perda coletiva de US$ 770 bilhões em valor de mercado para as empresas de tecnologia, segundo a CNBC.

O movimento levou a uma queda de 3,6% no Nasdaq e de 2,7% no S&P 500marcando o pior dia para ambos os índices desde abril de 2024.

O sell-off generalizado foi desencadeado pela ameaça de Trump de impor tarifas adicionais de 100% sobre as importações chinesas, além de controles de exportação sobre softwares essenciais fabricados nos Estados Unidos, com início previsto para o dia 1º de novembro.

A reação do mercado foi imediata, com ações de empresas de tecnologia, como Amazon, Nvidia e Tesla, caindo ainda mais no pregão após o fechamento do mercado.

Impacto no setor

A queda das ações reflete a crescente incerteza sobre o impacto das tensões comerciais na indústria de tecnologia, que tem sido uma das maiores responsáveis pelo crescimento dos mercados financeiros nos últimos anos.

A Nvidia, que recentemente se tornou a primeira empresa a atingir uma capitalização de mercado de US$ 4,5 trilhões, viu sua avaliação cair em quase US$ 229 bilhões na sexta.

A empresa, que fornece chips gráficos cruciais para a construção de modelos de inteligência artificial (IA), tem sido um dos principais motores da recente valorização do setor tecnológico.

Outras gigantes da tecnologia também sofreram perdas significativas.

A Amazon, que tinha apresentado um bom desempenho no ano, perdeu todos os ganhos de 2025, registrando uma queda de US$ 121 bilhões.

A ação da gigante do comércio eletrônico caiu 2% após o fechamento do mercado, com analistas destacando as preocupações com os impactos das tarifas sobre os preços no varejo e o consumo.

Embora a Amazon não tenha negócios significativos com a OpenAI, compete diretamente com a Microsoft (MSFT) no mercado de infraestrutura em nuvem, alugando suas GPUs para clientes.

A Tesla, que anunciou veículos mais acessíveis recentemente, viu sua capitalização de mercado diminuir em US$ 71 bilhões.

A montadora agendou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre para o dia 22 de outubro, o que será um importante indicador sobre a saúde financeira da empresa diante do cenário de incertezas comerciais.

Efeito dominó

O impacto negativo não se limitou às ações de tecnologia.

Os índices do mercado como o S&P 500 e o Nasdaq registraram as maiores quedas percentuais desde abril de 2024, com o S&P 500 marcando sua maior perda semanal desde maio. O Dow Jones caiu 878 pontos, ou 1,90%, fechando a 45.479,60 pontos.

As ações de empresas chinesas listadas nos Estados Unidos também sofreram quedas consideráveis. Alibaba (BABA), JD.com (JD) e PDD Holdings (PDD) viram seus papéis cair entre 5,3% e 8,5%, refletindo a incerteza com a escalada da guerra comercial. A Qualcomm (QCOM) caiu 7,3% após a China anunciar uma investigação antitruste sobre a aquisição da israelense Autotalks.

A crescente tensão e a incerteza sobre as cadeias de suprimento, especialmente nas indústrias de tecnologia, veículos elétricos e defesa, preocupam analistas e investidores, uma vez que ambas as nações, EUA e China, dominam o mercado de terras raras e semicondutores.

Embora o mercado enfrente volatilidade no curto prazo, alguns analistas sugerem que as tensões comerciais podem levar a uma abordagem mais cautelosa por parte dos investidores.

“A segunda maior economia e a maior economia do mundo estão novamente em desacordo, e estamos vendo uma mentalidade de 'vender primeiro, perguntar depois' para terminar a semana", disse Ryan Detrick, estrategista-chefe do Carson Group, à Reuters. A incerteza sobre essas questões comerciais continua a gerar um aumento na ansiedade do mercado, refletida no aumento do Índice de Volatilidade CBOE, que atingiu o nível mais alto desde junho.

Com o governo dos EUA ainda em shutdown e sem sinais claros de resolução para os impasses comerciais, os mercados agora ganham uma nova velha preocupação: a guerra comercial.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificialMercadosNvidiaAmazonChinaDonald Trump

Mais de Invest

Busca do brasileiro por investimento em ouro aumenta com preço recorde do metal

Como os mercados devem reagir ao novo 'tarifaço' de Trump contra a China

O que são as terras raras que acirraram tensões entre Trump e a China?

Bolsas americanas caem após Trump ameaçar novas tarifas contra a China

Mais na Exame

Onde Investir

Busca do brasileiro por investimento em ouro aumenta com preço recorde do metal

Mundo

Pequim sedia Cúpula Global das Mulheres em outubro

Tecnologia

Brinquedos com inteligência artificial ganham espaço entre crianças e adultos na China

EXAME Agro

Comércio asiático avança enquanto setor agrícola dos EUA enfrenta retração