Biden vai a Israel, balanços nos EUA, produção da Petrobras e o que mais move o mercado

O conflito no Oriente Médio e suas possíveis repercussões econômicas seguem no centro das atenções do mercado internacional. A expectativa, nesta terça-feira, 17, estão nas negociações diplomáticas envolvendo as principais potencias do mundo. O objetivo seria conter a guerra, limitando seus danos humanos e econômicos.

Biden de partida para Israel

Após os Estados Unidos pedirem à China para que usasse sua influência na região, o próprio presidente Joe Biden decidiu ir à Israel na quarta-feira, 18. No mercado, investidores traçam diversos cenários. O mais temido seria o da entrada do Irã. De acordo com Wall Street Journal, o país persa teria ajudado a orquestrar o ataque do Hamas que desencadeou a guerra. O Irã nega.

Uma acusação mais dura contra o Irã, no entanto, não seria do interesse dos Estados Unidos. Os americanos, já pressionados por taxas de juros elevadas, têm feito esforços para limitar o preço do petróleo e uma sanção sobre o Irã iria justamente na contramão. Na véspera, inclusive, notícias sobre a possibilidade de retirada de sanções sobre a Venezuela chegaram a derrubar o preço do petróleo, que caiu abaixo de US$ 90.

Nesta manhã, a commodity opera em leve alta, com o barril na casa dos US$ 89. Nas bolsas, os principais índices de ações operam no negativo, enquanto os juros futuro americanos voltam a subir.

Balanços nos EUA

O cenário geopolítico aquecido, inclusive, deixa em segundo plano os primeiros balanços da temporada de resultados dos Estados Unidos. O Bank of America e o Goldman Sachs, dois dos principais bancos americanos, divulgaram seus respectivos números do terceiro trimestre nesta manhã. Ambos superaram as expectativas de receita, mas só o Bank of America as de lucro. Suas ações operam em alta de 1% no pré-mercado. Quem também cerca de 1% no pré-mercado são as ações da Johnson & Johnson, que também apresentou balanço nesta manhã.

Petrobras tem produção recorde

No Brasil, a temporada de balanços ainda não começou. Mas as prévias operacionais já começaram a pipocar. Na última noite, a Petrobras informou ter batido recorde de produção no terceiro trimestre, alcançando a marca de e 3,98 milhões de barris de óleo equivalente por dia. 7,8% acima do segundo trimestre.

"Esse resultado se deve principalmente ao crescimento da produção (ramp-up) das plataformas Almirante Barroso, que opera no campo de Búzios, e P-71, no campo de Itapu – ambas no pré-sal da Bacia de Santos – e das unidades Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador – que operam na Bacia de Campos", explicou a Petrobras.

Os números foram divulgados antes mesmo do relatório de produção, prévia oficial da companhia que será divulgado no fim do mês.

GOL divulga projeções para balanço do 3º tri

A GOL também deu uma cor do que será seu resultado do terceiro trimestre ao atualizou suas projeções para o balanço do período. A projeção é de que sua margem Ebitda fique próxima de 25%, com aumento de 7% na receita unitária por passageiro, de 8% na demanda e de 5% na capacidade. A alavancagem foi de cerca de 4,9x dívida líquida/Ebitda.