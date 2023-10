Biden e Netanyahu, Israel e o petróleo, prévia da Vale, Tesla e Netflix e o que move o mercado

A aversão ao risco volta a ditar o ritmo dos mercados globais nesta quarta-feira, 18, com investidores atentos aos desdobramentos geopolíticos do conflito no Oriente Médio. Bolsas caem no mundo inteiro, enquanto o petróleo atinge novas máximas no ano. O barril, nesta manhã, é negociado acima de US$ 92.

Embargo sobre Israel

A valorização do petróleo ocorre em meio a pressões do Irã para retaliações diplomáticas contra Israel. O ministro de Relações Internacionais iraniano Hossein Amirabdollahian afirmou nesta quarta que os membros da Organização de Cooperação Islâmica deverão impor sanções a Israel, com expulsão de embaixadores e embargos sobre o petróleo.

Xadrez geopolítico com Biden em Israel e Putin na China

A escalada de tensão no Oriente Médio tem como pano de fundo o ataque a um hospital da Faixa de Gaza, que deixou mais de 500 vítimas na terça-feira, 17. O Irã, aliado histórico da causa palestina, vinha ameaçando retaliar Israel diante dos bombardeios em Gaza e da possibilidade de uma invasão terrestre após avisos de Tel Aviv para a saída de civis do norte de Gaza. O medo é de que o conflito ganhe novas proporções.

Em "solidariedade", os Estados Unidos enviou seu principal representante para Israel: o presidente Joe Biden, que, logo em sua chegada, tentou mudar a narrativa ataque ao hospital em Gaza. "Estou profundamente triste e indignado com a explosão ontem no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, não por você. Mas há muitas pessoas por aí que não têm certeza, então temos que superar muitas dificuldades", afirmou o presidente americano ao líder israelense Benjamin Netanyahu.

O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e Israel ocorre apenas um dia após a reunião entre os líderes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, em Pequim.

Dados da China superam estimativas

As tensões diplomáticas, nesta quarta, praticamente ofuscam os dados acima das expectativas para a economia chinesa. Os números, que saíram nesta madrugada, mostraram um crescimento de 1,3% do PIB chinês no terceiro trimestre e de 4,9% no anual. O consenso era de um crescimento trimestral de 1% e anual de 4,3%. A taxa de desemprego caiu mais que o esperado, enquanto os números do varejo e da indústria superaram as estimativas. A bolsa de Hong Kong subiu apenas 0,1% e as de Xangai fechou em queda,

Mercado americano: Tesla e Netflix divulgam balanços

O tom negativo é ainda mais intenso na Europa, onde as bolsas caem perto de 0,7%. Índices futuros de Nova York recuam cerca de 0,5%. Nos Estados Unidos, além das preocupações no cenário externo, seguem no radar dos investidores os balanços corporativos do terceiro trimestre. Após os grandes bancos americanos terem, na véspera, superado as estimativas para receita, hoje, as atenções estarão com os resultados da Tesla e Netflix. As companhias, duas das mais investidas do mercado americano, irão apresentar seus números após o encerramento do pregão desta quarta.

Ibovespa ontem

No Brasil, onde a temporada de balanços ainda não começou, as empresas estão divulgando suas prévias para o resultado. No pregão de ontem, as ações da Petrobras subiram mais de 2% após a companhia ter reportado um novo recorde de produção no terceiro trimestre. A alta, contudo, não foi suficiente para salvar o Ibovespa da queda.

Prévia da Vale

Nesta quarta, investidores deverão repercutir o relatório de produção e vendas da Vale, empresa com a maior participação do Ibovespa. A companhia divulgou na noite passada ter diminuído sua produção de minério de ferro em 4% no período. No entanto, houve crescimento de 6% na venda de finos de minério de ferro devido a "condições favoráveis de mercado". As ADRs da companhia são negociadas em queda de 0,3% no pré-mercado americano.