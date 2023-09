BHIA3: Grupo Casas Bahia, ex-Via, estreia novo ticker na B3

Investidores passarão a negociar as ações do Grupo Casas Bahias por meio do ticker "BHIA3" a partir desta quarta-feira, 20.

Sai VIIA3, entra BHIA3,

A mudança ocorre após a empresa ter mudado de nome, abandonando o "Via". As as ações da companhia eram negociadas com ticker VIIA3.

Foi segunda vez que a empresa, dona das Casas Bahia e Ponto, alterou de nome em dois anos. Em 2021, a empresa havia trocado de "Via Varejo" para "Via".