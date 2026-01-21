Berkshire sinaliza possível venda de ações da Kraft Heinz; ações caem 5%

A Berkshire Hathaway indicou que pode vender parte ou a totalidade de sua participação de US$ 7,8 bilhões na Kraft Heinz, segundo prospecto arquivado na noite desta terça-feira, 21, na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A fatia de 27,5% na companhia de alimentos — equivalente a 325,4 milhões de ações — foi recebida em 2015, como parte da fusão entre a Kraft e a Heinz, orquestrada pelo próprio Warren Buffett. Segundo o documento, a Berkshire poderá “oferecer para vender de tempos em tempos” os papéis.

As ações da Kraft Heinz caíram cerca de 18% nos últimos 12 meses e mais de 60% desde a fusão de 2015, segundo dados do MarketWatch. Na manhã desta quarta-feira, 21, a ação caía mais de 5% no pré-mercado.

Em setembro, Buffett admitiu que a operação não foi um bom negócio. Em entrevista à CNBC, afirmou estar desapontado com os planos da Kraft Heinz de se dividir novamente em duas empresas. Para ele, reverter a fusão não resolve os problemas estruturais da companhia.

Nos últimos anos, a Kraft Heinz sofreu com a inflação e com a mudança de hábito dos consumidores, que passaram a evitar alimentos processados e embalados.

Desde 2017, o valor da participação da Berkshire caiu pela metade. De US$ 17 bilhões no fim daquele ano, passou para US$ 8,4 bilhões, levando a uma baixa contábil de US$ 3,8 bilhões apenas no segundo trimestre.

A reação do mercado foi imediata. Às 7h03 (horário de Brasília), as ações da Kraft Heinz caíam 3,83% no pré-mercado da Bolsa de Nova York. Os papéis da Berkshire operavam estáveis no mesmo horário.