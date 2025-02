Berkshire Hathaway registra lucro de US$ 47,4 bilhões em 2024, e Buffet sinaliza aposentadora

A Berkshire Hathaway, holding de investimentos do megainvestidor Warren Buffet, encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro operacional de US$ 14,5 bilhões no último trimestre, um avanço de 71,2% em relação ao mesmo período de 2023.

No acumulado do ano, o resultado operacional atingiu US$ 47,4 bilhões, representando um crescimento de 27% na comparação anual.

A receita foi puxada principalmente pelo desempenho da divisão de seguros, que registrou um aumento de 40% em 2024, alcançando US$ 13,6 bilhões.

O destaque do período foi a expressiva posição de caixa, que atingiu o patamar recorde de US$ 334 bilhões, resultado de uma estratégia de desinvestimento que incluiu a venda de US$ 143,4 bilhões em ações ao longo do ano, enquanto as aquisições somaram apenas US$ 9,2 bilhões.

Como consequência, a carteira de ações da companhia recuou de US$ 354 bilhões para US$ 272 bilhões.

Possível aposentadora de Buffet

O documento também sinalizou uma possível transição de liderança, com indicações de que Greg Abel, atual vice-presidente da companhia, deverá assumir a posição de CEO no futuro.

"Aos 94 anos, não demorará muito para que Greg Abel me substituia como CEO e escreva as cartas anuais", escreveu.

De acordo com Buffet, o sucessor passará a ter palavra final nas decisões de investimento da Berkshire Hathaway, além da supervisão no portfólio de ações públicas.

O investidor ainda reafirmou seu compromisso com investimentos em ações. "Os acionistas da Berkshire podem ficar tranquilos de que sempre alocaremos a maior parte do dinheiro deles em ações – principalmente ações americanas, embora muitas dessas tenham operações internacionais significativas", disse.

A exceção notável está no mercado japonês, onde a Berkshire mantém posições significativas em cinco grandes trading companies, com um investimento total de US$ 23,5 bilhões.