Berkshire Hathaway reduz participação no Bank of America em US$ 863 milhões

Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, reduziu a participação de seu conglomerado no Bank of America em mais de US$ 863 milhões (R$ 4,7 bilhões) em vendas recentes. A movimentação faz parte de uma série de vendas iniciada em julho e aproximou a participação da empresa no banco ao limite regulatório de 10%, segundo documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As informações são da Fortune.

Após as vendas realizadas entre segunda, 23, e terça-feira, 24, a Berkshire Hathaway ainda mantém 10,5% de participação no Bank of America, o que corresponde a US$ 32,1 bilhões (R$ 174,6 bilhões), com base no fechamento do mercado. Mesmo com as vendas, a empresa de Buffett segue como a maior acionista da segunda maior instituição bancária dos Estados Unidos.

Movimentação de venda

Buffett, de 94 anos, começou a vender parte do investimento no Bank of America em meados de julho. A venda gradual de ações foi uma decisão estratégica da Berkshire para se manter acima do limite regulatório, que obriga empresas com mais de 10% de participação a divulgar as negociações de ações dentro de poucos dias após a transação.

A redução do volume de ações da Berkshire no banco aconteceu em meio a uma série de vendas realizadas em dias consecutivos, o que tem sido visto como um movimento para ajustar a posição da empresa sem deixar de lado o controle significativo sobre o banco.

O Bank of America tem sido uma das apostas de longo prazo mais importantes de Buffett. O conglomerado acumulou sua participação significativa em 2011, quando a empresa enfrentava desafios relacionados à crise financeira. Desde então, o valor das ações do banco subiu consideravelmente, e o investimento da Berkshire se mostrou rentável ao longo dos anos.

Participação estratégica

Apesar das recentes vendas, o Bank of America continua a ser um dos investimentos centrais no portfólio da Berkshire Hathaway, que é conhecida por manter grandes participações em empresas consolidadas e de grande capitalização no mercado, como Coca-Cola, American Express e Apple. O portfólio de Buffett é amplamente focado em investimentos de longo prazo e em empresas que ele considera ter forte potencial de crescimento sustentável.

A estratégia da Berkshire em relação ao Bank of America também inclui um interesse estratégico no setor financeiro. Além do banco, a Berkshire detém participações em outros grandes bancos, como Wells Fargo e Goldman Sachs, que fazem parte do portfólio diversificado da empresa.

As vendas recentes de ações do Bank of America indicam uma possível tentativa da Berkshire de manter uma flexibilidade regulatória, sem comprometer o controle da empresa no banco. Mantendo uma participação acima de 10%, a Berkshire ainda pode influenciar as decisões e a governança da instituição financeira.