Berkshire Hathaway planeja ampliar participação em gigantes japonesas

A Berkshire Hathaway anunciou que ampliará sua participação em cinco conglomerados japoneses, segundo a carta anual de Warren Buffett aos acionistas. As empresas incluem Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo e Marubeni.

A decisão deve impulsionar os preços das ações dessas companhias na reabertura do mercado de Tóquio, na terça-feira, 25. A Bolsa japonesa esteve fechada nesta segunda devido a um feriado local.

A Berkshire reforça sua aposta no Japão em um momento em que ações japonesas têm desempenho inferior aos índices globais. O movimento pode atrair mais investidores estrangeiros. Buffett elogiou as empresas por aumentos estratégicos de dividendos, recompras de ações e moderação nos salários de executivos, em contraste com companhias dos EUA.

Inicialmente, a Berkshire havia se comprometido a manter menos de 10% de participação, mas as empresas flexibilizaram esse limite conforme o grupo americano se aproxima da marca. A Mitsubishi confirmou que negocia com a Berkshire investimentos conjuntos e novos projetos colaborativos.

A Berkshire reafirmou que manterá suas posições no Japão por “muitas décadas” e buscará novas oportunidades de parceria com os conglomerados.