Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vende 1 milhão de ações da BYD

A Berkshire Hathaway reduziu a participação na BYD, fabricante chinesa de carros elétricos,para 6,9%. O conglomerado de Warren Buffett vendeu 1,3 milhão de ações da companhia por 39,8 milhões de dólar.

A Berkshire comprou papéis da montadora pela primeira vez em 2008 por cerca de US$ 230 milhões. A aposta da companhia se tornou lucrativa à medida que o mercado de veículos elétricos teve um crescimento explosivo na China e em outros país.

A companhia de Buffett se desfez da metade da sua participação por meio de vendas em 2022 e 2023, após a BYD disparar quase 600% para uma alta recorde em abril de 2022, desde o início de 2008.

O interesse de Buffett pela BYD foi por influência de Charlie Munger, vice-presidente Berkshire Hathaway. O executivo morreu em novembro do ano passado aos 99 anos. Segundo Buffett, o sócio merece “100% do crédito pelo investimento na BYD”. Segundo uma reportagem da CNBC, Munger foi apresentado à BYD por seu amigo Li Lu, fundador da Himalaya Capital, gestora de ativos com sede em Seattle.

BYD uma gigante dos carros elétricos

No quarto trimestre, a BYD expandiu seu lucro líquido em 19% para 8,67 bilhões de yuans (US$ 1,20 bilhão), em relação a igual período do ano anterior. Já a receita da fabricante chinesa de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) avançou 15% no confronto anual, a 180,04 bilhões de yuans (US$ 24,9 bilhões), enquanto o volume de vendas saltou 38%.

A BYD vendeu mais de 526 mil veículos totalmente elétricos entre outubro e dezembro de 2023, superando a Tesla pela primeira vez como a maior vendedora de EVs do mundo, em uma base trimestral.

No ano completo de 2023, a BYD teve salto de 81% no lucro líquido, a 30,04 bilhões de yuans (US$ 4,2 bilhões), e o volume de vendas aumentou 62%, para um recorde de 3 milhões de veículos. Já as exportações da fabricante chinesa subiram acentuadamente para 242 mil unidades no ano passado.