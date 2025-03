Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, sobe a níveis históricos em 2025 e supera S&P 500

As ações da Berkshire Hathaway (BRK/A) subiam forte nesta terça-feira, 18, atingindo novas máximas históricas no mercado dos Estados Unidos.

Os papéis da companhia, comandada por Warren Buffett, superaram o desempenho do índice S&P 500, que acumula uma queda no ano, segundo a Barrons. No ano, até o momento, as ações Classe A da Berkshire Hathaway registraram uma valorização de 15,3%, contrastando com a queda de 3,2% observada no índice S&P 500.

As ações Classe A da Berkshire subiram 1,8%, alcançando US$ 784.957, enquanto as ações Classe B avançaram 1,6%, fechando em US$ 523,01 — novos recordes de fechamento para ambas as classes de ações da empresa.

Os números não são a única razão para o sucesso da Berkshire. A empresa possui um portfólio diversificado, com investimentos em empresas como Geico, Duracell, Dairy Queen e Mitsubishi. As participações estratégicas em grandes empresas como Kraft Heinz, American Express e Apple também colocam a Berkshire em uma posição privilegiada em relação às demais companhias.