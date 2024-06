Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, aumenta aposta no mercado de petróleo Nos últimos 9 dias, a empresa do bilionário americano comprou 7,3 milhões de ações da Occidental Petroleum, chegando a 29% do total

Buffett: compra foi realizada entre os dias 5 e 17 de junho (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)