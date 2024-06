Berkshire Hathaway com 99% de desconto? Bolsa de Nova York vai cancelar negociações após falha

A Bolsa de Valores de Nova York disse que cancelará as negociações feitas depois que uma falha causou um "bug" em 40 ações na manhã de segunda-feira – incluindo a Berkshire Hathaway, que poderia ser comprada com desconto de 99%.

As ações classe A da empresa de Warren Buffett estavam sendo mostradas como disponíveis a US$ 185,10 antes do início da interrupção das operações. Algumas negociações ocorreram com o desconto no minuto anterior ao início da paralisação. A NYSE disse que todas as negociações da Berkshire Hathaway feitas com valor igual ou inferior a US$ 603,7 seriam canceladas.

As ações classe A do conglomerado fecharam a US$ 627,4 na sexta-feira. A ação reabriu em US$ 648 às 11h36 e fechou em US$ 631,1 na segunda-feira.

A falha técnica, que veio das cotações de ações em tempo real da Consolidated Tape Association, durou cerca de duas horas e foi corrigida por volta das 11h45.

A NYSE permite que os traders sinalizem negociações “claramente erradas” e busquem compensação, se necessário. Em janeiro passado, uma falha na NYSE levou a grandes oscilações em mais de 250 empresas e foi atribuída a um funcionário que deixou um sistema de backup em funcionamento.

A falha desta segunda-feira pode ter resultado de “um problema com as faixas de preço Limit Up/Limit Down que pode estar relacionado a um novo lançamento de software”.

A NYSE emitiu avisos de cancelamento semelhantes para pelo menos 12 outras empresas, como a rede fast-casual Chipotle e fundos negociados em bolsa, incluindo um ETF de títulos da Pimco.