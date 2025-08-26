Invest

BB Seguridade paga R$ 3,77 bilhões em dividendos hoje: veja quem tem direito

Proventos são relativos ao resultado da seguradora do BB no primeiro semestre deste ano

BB Seguridade (BB Seguridade/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 10h06.

A BB Seguridade (BBSE3) distribui hoje os R$ 3,77 bilhões em dividendos que foram aprovados pelo conselho de administração ao final de junho. O montante diz respeito ao lucro da seguradora no primeiro semestre deste ano.

Investidores que detinham ações da empresa no último dia 14 de agosto têm direito à remuneração. E receberão o crédito de seus dividendos em conta corrente ou poupança na instituição financeira indicada pelo dono do papel.

Já os acionistas com ações depositadas diretamente na B3 terão os dividendos pagos por intermédio das corretores onde mantenham a custódia da sua posição.

Por ação, o valor do dividendo é de R$ 1,942.

No primeiro semestre deste ano, a BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 4,236 bilhões, um aumento de 14% em relação a um ano antes.

