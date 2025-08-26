BB Seguridade paga R$ 3,77 bilhões em dividendos hoje: veja quem tem direito

A BB Seguridade (BBSE3) distribui hoje os R$ 3,77 bilhões em dividendos que foram aprovados pelo conselho de administração ao final de junho. O montante diz respeito ao lucro da seguradora no primeiro semestre deste ano.

Investidores que detinham ações da empresa no último dia 14 de agosto têm direito à remuneração. E receberão o crédito de seus dividendos em conta corrente ou poupança na instituição financeira indicada pelo dono do papel.

Já os acionistas com ações depositadas diretamente na B3 terão os dividendos pagos por intermédio das corretores onde mantenham a custódia da sua posição.

Por ação, o valor do dividendo é de R$ 1,942.

No primeiro semestre deste ano, a BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 4,236 bilhões, um aumento de 14% em relação a um ano antes.