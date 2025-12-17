BB Seguridade aprova R$ 8,72 bilhões em dividendos; veja quem recebe

O conselho de administração da BB Seguridade (BBSE3) aprovou a distribuição de dividendos no valor total de R$ 8,72 bilhões, referentes ao lucro líquido do exercício de 2025, conforme fato relevante publicado nesta quinta-feira, 17.

Do montante total, R$ 4,950 bilhões correspondem ao 2º semestre do ano e se somam aos dividendos intercalares de R$ 3,770 bilhões, pagos em agosto deste ano, relativos ao lucro acumulado no 1º semestre.

O valor estimado por ação equivale a R$ 2,54996501627, considerando os dividendos prescritos e excluindo o saldo atual de ações em tesouraria, com pagamento previsto para ocorrer em até 60 dias após a divulgação do resultado de 2025.

A companhia informou ainda que a data de pagamento e o início da negociação das ações na condição “ex-dividendos” serão divulgados junto com a publicação do balanço anual, prevista para 9 de fevereiro de 2026. Corrida por dividendos Empresas listadas na bolsa brasileira estão antecipando pagamentos de dividendos para evitar a nova tributação de 10%, que entra em vigor em 2026. A corrida foi prevista por analistas de mercado e já movimenta cifras bilionárias. A nova legislação, sancionada pelo governo após aprovação no Congresso, acaba com a isenção fiscal sobre dividendos em vigor desde 1996. Pela regra, dividendos declarados em 2025 com base nos lucros obtidos até 2024 (inclusive reservas e lucros acumulados) ainda seguirão isentos. Por isso, empresas com caixa elevado e baixa alavancagem têm acelerado a distribuição.

O que são dividendos?

Dividendos são parcelas do lucro que as empresas distribuem aos seus acionistas, uma espécie de recompensa por terem investido no negócio. Quando uma empresa de capital aberto tem lucro, ela pode decidir distribuir parte desse dinheiro para quem possui suas ações, geralmente de forma trimestral, semestral ou anual.

No Brasil, boa parte das empresas pagam 25% do lucro líquido aos acionistas, mas a porcentagem pode variar. Os dividendos são totalmente isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que significa que cada real recebido vai direto para o seu bolso, sem desconto algum.

O valor dos dividendos varia conforme o desempenho da empresa. Se ela teve um ano excelente, pode distribuir valores generosos. Se passou por dificuldades, pode pagar menos ou até suspender os pagamentos temporariamente, já que não existe garantia fixa de quanto ou quando você receberá.