Resultados do BB (BBAS3) frustram, mas projeção de lucro dá algum piso ao mercado; ações caem 2%

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10h42.
Última atualização em 15 de agosto de 2025 às 10h57.
Ninguém esperava um bom resultado para o Banco do Brasil (BBAS3) no segundo trimestre. Mas os números apresentados ontem à noite frustraram ainda mais as expectativas do mercado – especialmente com o aumento das provisões também para a carteira geral de empresas, além do segmento de agronegócio, que já vinha pressionado.
As ações abriram o pregão em queda de 3%, mas vem suavizando a queda e por volta das 10h40 recuavam 0,96%. Os papéis já caíram mais de 30% desde o anúncio dos resultados do primeiro trimestre, em maio deste ano.
O BB reportou um lucro líquido de R$ 3,8 bilhões, queda de 50% frente ao primeiro trimestre e de 65% na comparação com o segundo trimestre de 2024. O resultado ficou 30% abaixo do consenso, que já tinha sido revisado para baixo no começo do mês com os dados decepcionantes reportados ao Banco Central. O retorno sobre patrimônio (ROE) foi a 8,4%, o pior patamar desde 2016.
A principal surpresa negativa veio do aumento das provisões para perdas, puxado pelo segmento corporativo mais geral, que subiu nada menos que duas vezes e meia em relação ao primeiro trimestre, para R$ 4,3 bilhões. Na carteira de agro, a alta foi de 51%, para R$ 7,9 bilhões, enquanto para a carteira de pessoas físicas, o avanço foi de 18%, para R$ 4,8 bi.
Ajustando-se à nova realidade, o BB voltou a apresentar a projeção de lucro para o ano, que tinha sido suspensa após o balanço do primeiro trimestre, que deixou claro os desafios do banco, especialmente na carteira agro.
O guidance agora é de R$ 21 bilhões a R$ 25 bilhões de lucro líquido para este ano, uma queda entre 34% e 45% em relação aos R$ 37,9 bilhões de 2024.
A queda em relação à previsão anterior, dada no fim do ano passado, mostra o tamanho da surpresa do banco com o andar da carruagem no primeiro semestre: antes, o banco previa ganhos entre R$ 37 bilhões e R$ 41 bilhões.
A nova projeção veio em linha com as expectativas do mercado. Depois dos R$ 11,2 bilhões em lucro obtidos no primeiro semestre, o ponto médio de R$ 23 bilhões implica lucros de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões por trimestre, acima do segundo trimestre. "Talvez isso tenha vindo 'menos pior' do que o mercado esperava", diz o Itaú BBA.
Ainda assim, o banco diz que continua cauteloso, "buscando mais visibilidade", mas não espera uma reação negativa tão forte.
Para o BTG (do mesmo grupo de controle da EXAME), por outro lado, as estimativas parecem "muito otimistas”. Apesar de o ponto médio do guidance do ano apontar para uma recuperação importante para os ganhos no segundo semestre, a equipe do BTG diz que não tem muita visibilidade sobre o ritmo da melhora.
“Negociando a 0,63 vezes o valor patrimonial, ainda não vemos razão para otimismo, dado que acreditamos que a deterioração dos resultados está vindo de elevador, enquanto uma recuperação provavelmente vai subir de escada”, escreve o analista Eduardo Rosman.