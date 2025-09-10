Barraco no hangar? United e Spirit Airlines trocam farpas em rede social em meio à crise no setor

A United Airlines e a Spirit Airlines intensificaram o embate público nesta terça-feira, 9, após declarações do CEO da United, Scott Kirby, sobre a fragilidade do modelo de baixo custo adotado pela rival.

A Spirit, que entrou com pedido de falência pela segunda vez em um ano, rebateu as críticas em publicação nas redes sociais.

Durante a Cúpula Aeroespacial Global da Câmara de Comércio dos EUA, em Washington, Kirby afirmou que o modelo de custo "ultrabaixo" das companhias aéreas é um “experimento interessante” que “falhou”.

Segundo ele, os clientes da Spirit “não querem voar” com a empresa, o que colocaria em dúvida sua permanência no setor.

Pouco depois, a Spirit reagiu no X (antigo Twitter), defendendo suas tarifas acessíveis e produtos premium. “Talvez seja por isso que os executivos da United não param de falar mal de nós”, declarou a companhia.

Scott is finally right about something - it is all about customers. Our Guests love low fares, especially our new Spirit First and Premium Economy options. Maybe that’s why United executives can’t stop yapping about us. https://t.co/OXsXQmukDI — Spirit Airlines (@SpiritAirlines) September 9, 2025

A aérea também classificou os comentários de Kirby como “ilusões” e disse esperar continuar operando “por muitos anos”.

Reorganização e disputa por mercado

A Spirit enfrenta dificuldades financeiras e está reduzindo operações para conter perdas. A empresa encerrou voos para 11 cidades nos EUA, incluindo Portland e San Diego, e cancelou planos de iniciar rotas para Macon, na Geórgia.

No último trimestre, sua despesa operacional foi de US$ 1,2 bilhão, equivalente a 118% da receita obtida no período.

O cenário abriu espaço para concorrentes. Na semana passada, a United começou a vender passagens para 15 cidades atendidas pela Spirit, afirmando que busca oferecer alternativas aos passageiros caso a rival encerre atividades de forma repentina.