Bank of America (BOAC34) tem queda de 7,8% no lucro do 3T22

O Bank of America (BOAC34) divulgou nesta segunda-feira, 17, seus resultados do terceiro trimestre de 2022.

O banco registrou um aumento de 7,45% das receitas, que passaram de US$ 22,8 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 24,5 bilhões no mesmo período deste ano. No segundo trimestre do ano, as receitas do Bank of America tinham sido de US$ 22,7 bilhões.

Entretanto, mesmo com essa alta das receitas, o lucro líquido do banco caiu 7,8%, passando de US$ 7,7 bilhões para US$ 7,1 bilhões na comparação anual. Um resultado provocado, principalmente, pelo aumento das provisões para dívidas duvidosas, que chegaram em US$ 900 milhões. No mesmo período do ano passado, as provisões tinham sido negativas, ou seja, tinham contribuído para aumentar o resultado do banco.

Os gastos com cartões de débito e crédito do segundo maior banco dos EUA aumentaram 9% no trimestre, chegando em US$ 18 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano passado. Um aumento de US$ 68 bilhões em depósitos de consumidores ajudou a compensar a queda dos saldos de clientes corporativos, que caíram 7%.

“Continuamos a ver um forte crescimento orgânico de clientes em todos os nossos negócios, com o aumento da atividade do cliente ajudando a aumentar a receita em 8%. Nossos clientes consumidores dos EUA permaneceram resilientes com níveis de gastos fortes, embora de crescimento mais lento, e ainda mantiveram valores elevados de depósitos", explicou o presidente e CEO do Bank of America, Brian Moynihan.

Bank of America (BOAC34) se beneficia dos juros mais elevados

A política monetária restritiva inciada pelo Federal Reserve (Fed) para contrastar a inflação está beneficiando o Bank of America, assim como todos os bancos dos EUA, que aumentam suas rentabilidades com os juros em alta.

A receita líquida de juros, não por acaso, subiu 24%, para US$ 13,8 bilhões, impulsionada por taxas de juro mais altas e um aumento de 12% nos empréstimos. O Bank of America registrou uma margem de juros líquida de 2,06%, acima dos 1,68% do ano passado.

No entanto, as preocupações com uma possível recessão, cujas probabilidades aumentam junto com a alta dos juros, contribuíram para a queda da receita em outras divisões do Bank of America. Os ganhos com as operações do banco de investimento caíram 46%, para US$ 1,2 bilhão por causa do aumento da incerteza econômica.