Bancos chineses de joint-stock reduzem taxas de depósito

China Merchants Bank, China Everbright Bank, China Citic Bank e outros oito bancos chineses de joint-stock reduziram suas taxas de juro de depósito, seguindo um movimento semelhante dos seis maiores bancos estatais do país na semana passada.

Os 11 bancos de joint-stock revisaram suas taxas de juro nominais de depósito para baixo entre cinco e 15 pontos-base, mesma redução feita pelos bancos estatais, de acordo com a pesquisa do Yicai Global. Agora, o China Merchants Bank possui as taxas de juro mais baixas entre eles.

Os seis maiores bancos comerciais estatais da China, incluindo o Industrial and Commercial Bank of China e o Agricultural Bank of China, reduziram as taxas de depósito em 8 de junho pela segunda vez desde setembro.

É esperado que os cortes nas taxas aliviem a pressão da dívida com juros e permitam que os bancos tenham mais espaço para oferecer empréstimos às empresas, disseram analistas de mercado. Ainda há margem para mais reduções, especialmente nas taxas de depósito de um e dois anos.

Ajuste na taxa básica

O Banco Popular da China provavelmente continuará a reduzir os custos de captação para a economia real ajustando sua taxa de referência de empréstimos, conhecida como taxa de empréstimo principal, e sua facilidade de empréstimo de médio prazo, disse Wang Yifeng, analista financeiro-chefe da Everbright Securities. A possibilidade de reduzir ainda mais a taxa MLF, se o momento for adequado, não pode ser excluída no terceiro trimestre.

No entanto, a equipe liderada por Ming Ming, economista-chefe da Citic Securities, acredita que a taxa MLF provavelmente será reduzida entre cinco e 10 pontos-base este mês, e a taxa LPR também provavelmente será ajustada de acordo.

Os últimos cortes nas taxas não são um sinal de que as taxas de empréstimo cairão, já que a redução das taxas de depósito em setembro passado não resultou em queda na taxa LPR e MLF, disse Lin Jiali, da Haitong International Securities Group.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: FX168NEWS